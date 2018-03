Schultes: Regierung muss bei europäischer Neuordnung der Landwirtschaft Flagge zeigen

Chance zur Verwaltungsvereinfachung jetzt nützen!

Wien, 15. Jänner 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Der Fortbestand der österreichischen Landwirtschaft hängt maßgeblich von der Durchsetzungskraft und dem Verhandlungsgeschick von Bundeskanzler Faymann bei den Verhandlungen zum EU-Agrarbudget ab", sagte ÖVP-Umweltsprecher Hermann Schultes heute, Dienstag, im Zuge des EU-Unterausschusses des Parlaments. Der Nationalrat und die Regierung müssten eine eindeutige Position zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission im Sinne einer zukunftsfähigen österreichischen Landwirtschaft beziehen. "Unsere österreichische Landwirtschaft braucht eine ausreichende Dotierung des Agrarbudgets - insbesondere in der zweiten Säule, um auch weiterhin ihre vielfältigen Leistungen erbringen zu können", so Schultes weiter. Dies betreffe die Direktzahlungen genauso wie das Umweltprogramm und die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete mit der ländlichen Entwicklung. Darüber hinaus müsse der nationale Kofinanzierungssatz von 50 Prozent in der zweiten Säule erhalten bleiben und dessen Ausfinanzierung sichergestellt werden.

"Über Bürokratieabbau spricht jeder gerne. Nur müssen wir notwendige Verwaltungsvereinfachungen auch umsetzen. Das ist im Sinne unserer Bäuerinnen und Bauern und im Sinne der Nachvollziehbarkeit von agrarpolitischen Maßnahmen", so Schultes. Konkret gebe es Handlungsbedarf bei der derzeitigen Flächenfeststellung oder bei Cross Compliance-Auflagen. "Ich trete dafür ein, Maßnahmen zu entrümpeln und auf wesentliche Punkte zu reduzieren", so Schultes, der abschließend festhielt, dass die Verhältnismäßigkeit von Sanktionsmechanismen und Verfehlung überprüft und gegebenenfalls neu justiert werden muss". (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at