Online-Marketing und E-Recruiting wird für Bildungseinrichtungen immer wichtiger / Workshop zu Studierendenmarketing 2.0

Hamburg (ots) - Nur wenige Hochschulen und Universitäten nutzen bisher das Potenzial des Web 2.0 und setzen es gezielt im E-Recruiting ein, obwohl der Wettbewerb um Studierende immer härter wird. In vielen Bildungseinrichtungen besteht Handlungsbedarf, denn es fehlt im Hinblick auf die Usability und die zielgruppenspezifische Ansprache an ganzheitlichen Konzepten für das Hochschulmarketing. Wie man seine Internetpräsenz optimieren und bedarfsorientierte Landingpages oder erfolgreiche Online-Kampagnen in soziale Netzwerken konzipiert, können Verantwortliche im Bereich Studierendenmarketing und Rekrutierung jetzt in einem neuen Media Workshop erfahren. Das Seminar "Effizientes Studierendenmarketing im Web 2.0 / Strategien und Online-Tools für das E-Recruiting von Bildungseinrichtungen" findet am 20. Februar 2013 in Hamburg statt.

Die Referenten des eintägigen Workshops vermitteln die aktuellen Studienergebnisse zur Mediennutzung von Studierenden und Studieninteressierten. Die Veranstaltungsteilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die Instrumente des Online-Marketings für Bildungseinrichtungen. Durch Impuls-Referate und Best-Practice-Beispiele werden ihnen die Eigenschaften und Wirkungsweisen von relevanten Online-Marketing-Tools vorgestellt. Sie erfahren, wie sie Instrumente wie bezahlte Internet-Werbung, Suchmaschinenoptimierung und mobile Applikationen effizient für ihr Studierendenmarketing einsetzen und nutzen. Alle Referenten sind Experten aus der Praxis, die in moderierten Diskussionsrunden mit den Teilnehmern auch Ideen für die eigene Strategie entwickeln.

Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops: Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

