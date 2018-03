Lunacek: "Europaparlament macht sich zur Speerspitze im Kampf gegen Biopiraterie"

Grüne: Geistiges Eigentum auf genetische Ressourcen in Entwicklungsländern schützen

Straßburg (OTS) - "Das Europaparlament hat mit seiner heutigen Zustimmung zum Schutz des geistigen Eigentums auf die genetischen Ressourcen in den Entwicklungsländern ein starkes Zeichen gegen die Biopiraterie gesetzt. Am Pranger steht der neue Gen-Kolonialismus, der versucht die weltweiten genetischen Ressourcen und das traditionelle Wissen in die Hände von einigen wenigen multinationalen Unternehmen in den Bereichen Pharma, Kosmetik-und Lebensmittelindustrie zu bringen", erklärt Ulrike Lunacek, Europasprecherin der Grünen und außenpolitische Sprecherin der Grünen/EFA-Fraktion, zum überwältigenden Abstimmungsergebnis für den Bericht gegen Biopiraterie ihrer französichen Fraktionskollegin Catherine Grèze.

Lunacek: "Biopiraterie ist ein Phänomen, das uns alle betrifft:

Medikamente, Generika, traditionelle Medizin, aber auch die Ernährungssicherheit und der natürliche Zugang zu Saatgut für Kleinbauern auf der ganzen Welt - nichts wird von diesem neuen Bio-Goldrausch verschont. Biopiraterie ist aber auch ein Schlag ins Gesicht der Armutsbekämpfung. Denn genetische Ressourcen sind für eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherheit in den Entwicklungsländern als auch für das Überleben von Arten und der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme unverzichtbar. Im Anschluss an diesen Bericht ist die EU nun gefordert das kürzlich abgeschlossene Nagoya-Protokoll im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) zu atifizieren, das wichtige Bestimmungen gegen Biopiraterie enthält."

