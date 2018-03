Jugendstadtrat Oxonitsch eröffnete die 1. Internationale Konferenz zur offenen Jugendarbeit

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Professional Open Youth Work in Europe" (POYWE) findet 16. Jänner eine internationale Tagung von professionellen JugendarbeiterInnen aus ganz Europa statt. Das neu gegründete europäische Netzwerk für Professionelle Offene Jugendarbeit hat sich zum Ziel gesetzt die Position der Offenen Jugendarbeit zu stärken, die Effekte und die Relevanz dieses Handlungsfeldes sichtbar zu machen und eine gemeinsame Qualitätsweiterentwicklung voranzutreiben.

"Wien verfügt im Sektor der offenen Jugendarbeit über ein sehr gut funktionierendes und dichtes Netzwerk. Über tausend JugendarbeiterInnen arbeiten in über 25 Vereinen daran, jungen Menschen in Wien zur Seite zu stehen und ihnen bei Problemen zu helfen. Dass die Auftaktveranstaltung des europäischen Netzwerks für Professionelle Offene Jugendarbeit in Wien stattfindet, ist für mich ein Zeichen dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich heiße Sie alle sehr herzlich in Wien willkommen und wünsche Ihnen interessante und bereichernde drei Tage", so der Jugendstadtrat Oxonitsch bei der Eröffnung.

Interessierte können die Konferenz live auf www.poywe.org (blog), auf facebook oder via twitter (#poywe) mitverfolgen.

Pressebilder unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

