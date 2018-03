Schultes stellt Zukunftsentscheidungen für die Landwirtschaft 2013 klar

Fordert deutliches Bekenntnis des Parlaments zur heimischen Landwirtschaft

St. Pölten (OTS) - Im EU-Unterausschuss des österreichischen Parlaments werden heute, Dienstag, wesentliche Zukunftsfragen für die EU-Agrarpolitik nach 2013 behandelt. LK NÖ-Präsident Hermann Schultes unterstreicht im Vorfeld die Notwendigkeit, gemeinsam mit allen Entscheidungsträgern die Entwicklungschancen unserer Landwirtschaft zu wahren. Dazu brauche es unter anderem eine ausreichende Mittelausstattung, eine praxistaugliche Greening-Regelung, Differenzierungsmöglichkeiten beim neuen Flächenmodell, eine Neubewertung der Almen und - über alle Bereiche hinweg - eine wirkliche Verwaltungsvereinfachung.

Ausreichende Finanzierung des Agrarbudgets für österreichische Qualität und Versorgungssicherheit alternativlos

"Mir geht es darum, dass die Regierung und der gesamte Nationalrat eine eindeutige Position zu den Kommissionsvorschlägen im Sinne einer zukunftsfähigen österreichischen Landwirtschaft beziehen. Dazu müssen wir die - mit der Bundesregierung vereinbarte - Verhandlungslinie noch deutlicher außer Streit stellen und Bundeskanzler Werner Faymann muss diese folglich in Brüssel konsequent durchsetzen. Unsere Landwirtschaft braucht eine ausreichende Dotierung des Agrarbudgets -insbesondere in der Zweiten Säule -, um auch weiterhin ihre vielfältigen Leistungen erbringen zu können. Das betrifft die Direktzahlungen genauso wie das Umweltprogramm und die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete mit der Ländlichen Entwicklung. Darüber hinaus müssen wir den nationalen Kofinanzierungssatz von 50% in der Zweiten Säule erhalten und dessen Ausfinanzierung sicherstellen", betont Schultes.

Praxisverträgliches Greening und keine Flächenstilllegung

"Wir haben in Österreich ein Umweltprogramm, dass im Gegensatz zu den geplanten 7% Vorrangflächen ohne Produktion, auf 90% der Flächen sinnvolle Maßnahmen ermöglicht. Alleine die Maßnahme 'Winterbegrünung' fördert wirksam die Biodiversität der Böden, schützt das Grundwasser und verhindert die Erosion wertvoller Ackererde auf über 1 Mio. ha. Ich begrüße die Absicht der EU, insgesamt die Umweltstandards in der Landwirtschaft weiterzuentwickeln - es muss jedoch sichergestellt werden, dass jene Staaten wie Österreich, die schon bislang Vorbild waren, die vorhandenen Maßnahmen angerechnet bekommen. Zudem müssen alle vorgeschlagenen Auflagen vorab auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden", fordert der Präsident. "Ebenso erschließt sich mir nicht die Praxistauglichkeit von 'einfachen' Flächenstilllegungen angesichts des vorhandenen Produktionsbedarfs. Es gehört klargestellt, dass ökologische Vorrangflächen auch Flächen sein können, auf denen nachhaltig Lebensmittel (auch im Grünland) erzeugt werden. Davon hat auch der Naturschutz etwas. Gerade im Bereich der Zweiten Säule gibt es darüber hinaus viel Potenzial für Verwaltungsvereinfachungen. So sollten wir an bereits diskutierten Vorschlägen, wie zum Beispiel Ausnahmen für Kleinbetriebe unter 10 ha, unbedingt festhalten", so Schultes weiter.

Neuabgrenzung der "Sonstigen benachteiligten Gebiete" neu beurteilen

"Die Kommissionsvorschläge sind nicht im erforderlichen Ausmaß dazu geeignet, die wirklich benachteiligten landwirtschaftlichen Betriebe zu erfassen. Ich rufe daher zu einer Absenkung der Mindestschwellen und zu einer gemeinsamen Bewertung mehrerer ungünstiger Produktionsvoraussetzungen auf, um die bisher zweifelsfrei im 'Sonstigen benachteiligten Gebiet' befindlichen Betriebe auch in der Bewirtschaftung zu halten. Meistens sind Betriebe aufgrund mehrerer Faktoren benachteiligt und nicht wegen eines einzelnen Kriteriums", appelliert der LK-Präsident an alle Entscheidungsträger.

Almen künftig über Bestoßung (GVE-Bezug) bewerten

"Die Probleme bei der Feststellung der Almfutterflächen im vergangenen Jahr erfordern Lehren aus diesen Erfahrungen zu ziehen. Eine Prämienabwicklung für Almen aufgrund der Bestoßung - das heißt aufgrund der Anzahl der gealpten Tiere und der folgenden Beweidungsleistung - stellt aus meiner Sicht eine viel praxistauglichere Variante dar. Ich trete für eine solche Neuregelung ein, um für die Bauern Rechtssicherheit zu garantieren. Dazu gehört auch, dass die Almflächen unabhängig vom Heimbetrieb (als eigene betriebliche Einheit) erhoben, bewertet und abgegolten werden", unterstreicht Schultes.

Chance zu Vereinfachungen in der Verwaltung endlich nutzen - als Bauernbund haben wir den Grundstein dafür gelegt

"Über Bürokratieabbau spricht jeder gerne. Nur müssen wir notwendige Verwaltungsvereinfachungen auch umsetzen. Das ist im Sinne unserer Bäuerinnen und Bauern und im Sinne der Nachvollziehbarkeit von agrarpolitischen Maßnahmen. Konkret gibt es Handlungsbedarf bei der derzeitigen Flächenfeststellung oder bei Cross Compliance- und GLÖZ-Auflagen. Ich trete dafür ein, Maßnahmen zu entrümpeln und auf wesentliche Punkte zu reduzieren. In der Positionierung des Österreichischen Bauernbundes zum neuen Regionalmodell haben wir verantwortungsvoll den Grundstein für eine solche Vereinfachung gelegt. Das bringt mehr Klarheit und Verständnis bei den Bauern. Genauso wesentlich ist es, die Verhältnismäßigkeit von Sanktionsmechanismen und Verfehlung zu überprüfen und wenn notwendig neu in Relation zu stellen", stellt Schultes zum Thema Verwaltungsvereinfachung klar.

"Im heurigen Jahr werden die Weichen für unsere Landwirtschaft bis 2020 gestellt. Umso wichtiger ist, dass alle Entscheidungsträger in Österreich an einem Strang ziehen und nicht, versuchen auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern - besonders aber der bäuerlichen Jugend -parteipolitisches Kleingeld zu wechseln, sondern die hohe Relevanz der anstehenden Entscheidungen erkennen", betont Schultes.

