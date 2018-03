Grüne-Holub: Saubere Umwelt, saubere Politik! Gemeinsam schaffen wir das.

Grüne präsentierten Team und Wahlkampfprogramm für die Landtagswahl. Klares Ziel: Regierungsbeteiligung.

Klagenfurt (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz in Klagenfurt stellten die Kärntner Grünen heute ihr Team und ihr Wahlprogramm für die kommende Landtagswahl vor. Spitzenkandidat LAbg. Rolf Holub zeigte sich überzeugt davon, dass die Grünen in die kommende Landesregierung einziehen werden: "Wir stellen diesen Anspruch und werden diesen Anspruch auch erfüllen. Ich bin fest entschlossen, mit unserem Team das Ziel einer Regierungsbeteiligung zu erreichen", so Holub.

Der grüne Spitzenkandidat zeigte sich "stolz, ein so kompetentes Team an meiner Seite zu haben. Die grüne KandidatInnenliste spiegelt das grüne Wahlprogramm perfekt wider. Wir haben zu allen wichtigen Bereichen eine Person, die als Experte in diesem Gebiet punktet", so Holub.

Als Hauptpunkte des grünen Wahlprogramms skizzierte Holub das Bild einer sauberen Umwelt und einer sauberen Politik für Kärnten: "Wir wollen Kärntens Umwelt schützen und Transparenz in die Politik bringen. Bei der nächsten Landtagswahl gilt es das derzeitige politische System, das von Korruption und Freunderlwirtschaft durchzogen ist, abzulösen und für eine transparente Regierung zu sorgen", stellte Holub klar.

Holub sieht die Grünen in den Bereichen Transparenz, Umwelt, Energie, Wirtschaft, Demokratie, Soziales und Bildung perfekt aufgestellt:

"Wir haben die Köpfe, die es braucht, um Kärnten auf einen neuen Weg zu bringen. Uns alle verbinden dabei die Ziele einer sauberen Umwelt und einer sauberen Politik für Kärnten. Gemeinsam schaffen wir das!", schließt Holub.

