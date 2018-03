Grüne fordern die Freilassung von Pussy Riot-Aktivistin Maria Aljochina

Chance auf Aussetzung der Freiheitsstrafe: Was tut Spindelegger?

Wien (OTS) - "Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe von Maria Aljochina zumindest solange auszusetzen, bis ihr Sohn 14 Jahre alt ist - eine Möglichkeit, die die russische Rechtspraxis vorsieht -sollte unbedingt Anwendung finden. Wir hoffen darauf, dass zumindest in diesem Fall die Justiz nicht aus politischen Gründen mit übertriebener Härte gegen die Pussy Riot-Aktivistin vorgeht", kommentieren die Grünen Abgeordneten Alev Korun, außenpolitische Sprecherin, und Judith Schwentner, Frauensprecherin, die morgige Verhandlung über die vorläufige Freilassung der verurteilten Pussy Riot-Aktivistin Maria Aljochina.

Von Außenminister Spindelegger erwarten sich die Grünen Politikerinnen deutliche Worte: "Selbst die deutsche Bundeskanzlerin geht öffentlich auf Distanz zu den politisch motivierten und eindeutig unverhältnismäßigen Pussy Riot Urteilen. Sie tut das nicht nur in Deutschland, nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Putin. Was tut Spindelegger? Die neuerliche Chance auf Freilassung zumindest einer der Aktivistinnen darf man auch international nicht ungenützt verstreichen lassen", appellieren die beiden Abgeordneten an Spindelegger.

