Regner: EU muss Umstrukturierungen für Mitarbeiter sozial verträglicher gestalten

SPÖ-Europaabgeordnete will starke Einbindung der Sozialpartner

Wien (OTS/SK) - Das Europäische Parlament hat heute mit großer Mehrheit die Kommission aufgefordert, zur Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, Antizipation und Management von Umstrukturierungen einen europäischen Rechtsakt einzuführen. "Durch die Wirtschaftskrise, durch den Strukturwandel und die zunehmende Globalisierung haben die schon seit langem existierenden Umstrukturierungsprozesse bei Unternehmen zugenommen. Das EU-Parlament fordert, diese Umstrukturierungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun sozial verträglicher gestalten", erläutert die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Verbindliche europäische Mindeststandards für Umstrukturierungen dürfen günstigere nationale Regelungen oder Sozialpartnervereinbarungen zwar nicht ersetzen, es bedarf jedoch einer Auffangregelung für ganz Europa. "Dieser Beschluss ist ein wichtiger Schritt für die europäische Standort- und Industriepolitik", kommentiert Regner. ****

Regner nennt die gestärkten Unterrichtungs-, Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte: "Die Unternehmensleitung sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt als bisher über Umstrukturierungspläne informieren und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anhören. Kündigungen sollten dabei als letztes Mittel in Betracht gezogen werden. Wenn es dennoch zu Entlassungen kommt, dann sollten Unternehmen verpflichtend Informationen bereitstellen, um die Belegschaft über ihre Rechte zu informieren. Insbesondere spricht sich das Europäische Parlament dafür aus, dass Mittel aus den Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Globalisierungsfonds verstärkt bei Umstrukturierungen eingesetzt werden", so die SPÖ-Europaabgeordnete. Darüber hinaus sollen die staatlichen Institutionen gegebenenfalls Finanzmittel und andere Hilfsmittel zur Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bereitstellen, die in Unternehmen beschäftigt sind und sich in einer Umstrukturierung befinden, damit sie schnell auf den Arbeitsmarkt zurückkehren können. (Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu