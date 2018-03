EANS-Adhoc: RHI AG / RHI unterzeichnet Kaufvereinbarung für einen Erwerb an der indischen Orient Refractories Ltd. und kündigt ein öffentliches Angebot an

15.01.2013

Am 15. Jänner 2013 unterzeichnete eine 100 % Konzerngesellschaft der RHI AG einen Kaufvertrag für den Erwerb von 43,6 % des Aktienkapitals von Orient Refractories Ltd. (ORL).

ORL ist ein börsennotierter (National Stock Exchange of India und Bombay Stock Exchange), indischer Hersteller von Feuerfest-Spezialprodukten und Feuerfestmassen. Die Verkäufer des größten Teils der 43,6 % sind die unmittelbaren Familienmitglieder von Herrn S.G. Rajgarhia. Der Transaktionspreis beträgt EUR 31 Mio. (2,3 Mrd. Rupien). Die Transaktion ist vorbehaltlich verschiedener Bedingungen, u.a. regulatorischen Zustimmungen, gültig.

Basierend auf den angeführten Transaktionseckdaten und den Richtlinien der Securities and Exchange Board of India, führt die 100 % Konzerngesellschaft der RHI AG ein öffentliches Angebot für zusätzliche, bis zu 26 % der ORL-Aktien durch. Der Angebotspreis beläuft sich auf 43 Rupien (EUR 0,6) pro Aktie, das bedeutet einen Betrag bis zu EUR 18,5 Mio.

ORL entwickelt und produziert eine Vielzahl von Spezial-Feuerfestprodukten und Feuerfestmassen für die indische und internationale Eisen- und Stahlindustrie. ORLs Headquarters befindet sich in Neu Delhi, der Produktions- und F&E-Standort ist in Bhiwadi, Rajasthan angesiedelt. ORL verfügt weiters über acht Verkaufsbüros in Indien. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende: 31.3.2012) erzielte ORL einen Umsatz von rund EUR 44 Mio. und ein EBIT von rund EUR 7 Mio. S.G. Rajgarhia wird weiterhin dem Board von ORL angehören und weniger als 5 % der ORL-Aktien halten.

Für RHI ist die Akquisition ein weiterer, wichtiger Baustein in der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie, die auf Emerging Markets fokussiert und die Marktposition im Flow-Control Geschäft mit Spezial-Feuerfestprodukten und Feuerfestmassen stärken soll.

Das ORL-Geschäftsmodell ergänzt RHIs bestehende Marktposition in Indien, da sich ORL auf kleinere Stahlwerke in Indien konzentriert. Durch die Transaktion ist RHI in der Lage, die wachsende indische und asiatische Stahlindustrie auf Basis des technischen Know-hows und der Servicekompetenz von ORL sowie des indischen Produktionsstandortes noch besser zu unterstützen.

RHI AG

RHI AG

Mag. Simon Kuchelbacher

Tel: +43-1-50213-6676

Email: simon.kuchelbacher @ rhi-ag.com