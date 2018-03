Neuer Stadtteil für den Norden Wiens: "CITYGATE" mit Einkaufszentrum und rund 1.000 Wohnungen wird bereits 2014 fertiggestellt sein

Wien (OTS) - Es ist definitiv ein Projekt der Superlative, dessen Baubeginn am 07.01.2013 erfolgte: CITYGATE, das in der Wagramer Straße 195 im 21. Wiener Gemeindebezirk entsteht, umfasst nicht nur ein Einkaufszentrum und 1.000 Wohnungen, sondern bietet zukünftigen Anrainern eine voll ausgeprägte Infrastruktur in bester Lage.

Der Standort Wagramer Straße Ecke Julius Ficker Straße gilt sowohl als erprobter Handelsstandort, als auch als begehrtes Wohngebiet. Durch die direkte Anbindung an die U1 Station Aderklaaer Straße werden zukünftige Kunden des Einkaufszentrums und Bewohner die täglichen Wege kurz halten können. An der U-Bahn Station Aderklaaer Straße werden nach Eröffnung 25.000 - 30.000 Personen aus- und einsteigen.

CITYGATE - Logische Komplettierung eines gelernten Handelsstandortes

Das Einkaufszentrum wird auf rund 20.000 m2 Verkaufsfläche rund 50 Shops beherbergen. Die wesentlichen Leitbetriebe wie z.B. ein rund 5000 m2 großer INTERSPAR-Hypermarkt konnten schon gewonnen werden. Die Projektenwickler sehen das CITYGATE mit den Themen Nahversorgung sowie Fashion und Lifestyle als logische Ergänzung der Region.

"Unser Expansionsschwerpunkt liegt klar in Wien. Für neue Hypermärkte suchen wir Standorte mit hoher Kundenfrequenz und ausgezeichneter Lage. Diese Faktoren und das Konzept des CITYGATE haben uns überzeugt", sagt INTERSPAR Österreich Geschäftsführer Mag. Markus Kaser und Dr. Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des österreichischen Handelsverband ergänzt: "Das Einkaufszentrum CITYGATE wird das neue Wohnzimmer und der neue Treffpunkt der Umgebung werden. Hier entsteht ein kompletter Stadtteil."

Das Großprojekt ist eingebettet in ein bereits voll erschlossenes Gebiet: Starke Handelsbetriebe wie Intersport Eybl, XXXLutz, Kika Nord oder der Fachmarkt am Seyringer Spitz befinden sich auf der einen Seite, die beiden Wohnhausanlagen Rennbahnweg- und Großfeldsiedlung auf der anderen.

Der 21. und 22. Bezirk gehören zu den größten Entwicklungsgebieten Wiens und haben eine enorme Wachstumsrate. Mit ca. 297.000 Einwohnern sind die beiden Bezirke zusammen etwas größer als Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs mit rund 257.000 Einwohnern. CITYGATE liegt also im Herzen von Wiens größtem Wachstumsgebiet.

Komplette Infrastruktur

CITYGATE präsentiert sich als "Stadt in der Stadt" und bietet zukünftigen Bewohnern eine komplette Infrastruktur: Dem Projekt gegenüber ist der neue Schulcampus Donaustadt geplant, in dem rund 830 Volksschüler und Gymnasiasten die Schule besuchen werden. Ein Kindergarten wird am Projektareal als Ergänzung dazu errichtet. Der gesamte Wohnbau, der über dem Einkaufszentrum liegt, bietet Raum für rund 2.500 Personen. Angeboten werden sowohl freifinanzierte Eigentumswohnungen, als auch geförderte Mietwohnungen. Die beiden Hochhäuser werden mit 80 und 100 Metern Höhe als urbanes Landmark fungieren und das Stadtbild prägen.

Das Dach des Einkaufzentrums wird als Erholungsraum für Anrainer genutzt, zusätzlich wird im Areal ein öffentlicher Park angelegt, der über Spielplätze und Ruhezonen verfügt. Die geplante Tiefgarage ist für 780 Stellplätze konzipiert, direkt neben dem Projekt befindet sich zudem eine Park- & Ride-Anlage, die mit weiteren rund 1.470 Stellplätzen zur Entlastung des Stadtverkehrs beitragen wird.

Das Projekt Citygate wird von der Stumpf Gruppe gemeinsam mit namhaften Bauträgern umgesetzt und der planmäßige Baubeginn ist am 07.01.2013 erfolgt. Das Projektvolumen beträgt rund 250 Millionen Euro und die Baufertigstellung des Gesamtprojektes und Eröffnung des Einkaufszentrums sind für 2014 vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH



Iris Einwaller

Tel.: +43 (1) 512 16 16-34

Iris.Einwaller @ epmedia.at



Johannes Eisert

Tel.: (+43) 1 512 16 16-32

Johannes.Eisert @ epmedia.at