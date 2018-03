SVA-Bilanz: 1 Jahr Präventionsprogramm "Selbständig Gesund" - Bonus-Programm auf Erfolgskurs, plus 40% Vorsorgeuntersuchungen

Deutlich weniger Krankenhausaufenthalte und reduzierter Medikamentenbedarf - SVA setzt Gesundheitsreform bereits um

Wien (OTS) - SVA Obmann Christoph Leitl präsentierte heute, Dienstag, anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz die positive Jahresbilanz des SVA-Präventionsprogramms "Selbständig Gesund": "Die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen ist Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 österreichweit um knapp 40 % gestiegen. Damit haben über 61.500 SVA-Versicherte im vergangenen Jahr Gesundheitschecks absolviert -und so einen wichtigen Schritt für ihre eigene Gesundheit und zu mehr Lebensqualität getan", so Leitl. "Unsere Versicherten arbeiten um die Hälfte mehr als Unselbständige, werden um 25 % weniger oft krank, gehen zwei Jahre später in Pension und leben drei Jahre länger", zeigte sich Leitl erfreut. Unser Ziel für die nächsten drei Jahre ist es, dass SVA-Versicherte noch seltener, nämlich um 30 % weniger, krank werden. Denn das bedeutet auch 30 % mehr Lebensqualität".

"Wir haben im vergangenen Jahr den Weg der aktiven Mitentscheidung unserer Versicherten gewählt und die erste Urbefragung in der Geschichte der Sozialversicherung gestartet", erklärte der SVA Obmann. Das Ergebnis: 59 % der Versicherten wünschten sich mehr Anreize für Vorsorge als höchste Priorität. Ein Anliegen, das die SVA als klaren Umsetzungsauftrag begriffen habe, erklärte Leitl. Mit dem Vorsorgeprogramms "Selbständig Gesund" zur aktiven Gesundheitsförderung habe man einen neuen Weg eingeschlagen. "Wir dürfen nicht erst dann aktiv werden, wenn die Menschen krank sind, unsere Verantwortung ist es, gemeinsam mit den Selbständigen in Richtung Eigenverantwortung, Vorsorge und gesunder Lebensstil zu gehen", so Leitl.

Ein Jahr nach dem Start des Präventionsprogramms sei klar, "Selbständig Gesund" ist ein großer Erfolg, so SVA Obmann-Stv. Peter McDonald. "Noch nie zuvor in der Geschichte der österreichischen Sozialversicherungen gab es in so kurzer Zeit eine derart massive Steigerung der Vorsorgeuntersuchungen als wichtige Früherkennungsleistung." Die hohe Akzeptanz sei Bestätigung für den Paradigmenwechsel der SVA weg von der Krankenkasse, hin zur serviceorientieren Gesundheitsversicherung. Außerdem leiste "Selbständig Gesund" einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsreform, da ärztliche Leistungen vom Krankenhaus und Spital zum Hausarzt verlagert werden. "Damit profitieren unsere Versicherten durch mehr Lebensqualität und das österreichische Gesundheitssystem insgesamt, weil Kosten reduziert werden. Wir setzen die heute im Ministerrat beschlossene Gesundheitsreform bereits um", so McDonald.

Dass der Schwenk zur Philosophie "Vorsorgen statt Heilen" notwendig ist, belegen internationalen Daten, so McDonald weiter:

Österreich habe ein sehr leistungs- und kostenintensives Gesundheitssystem und eine hohe Lebenserwartung von durchschnittlich 80 Jahren. Doch die Österreicherinnen und Österreicher verbringen nur 59 Lebensjahre beschwerdefrei und gesund. Durchschnittlich gehen mehr als 20 Lebensjahre durch Krankheit verloren. Das Bonus-Modell "Selbständig Gesund" animiere Selbständige, sich aus eigener Initiative mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen und schaffe Anreize für einen gesünderen Lebensstil mit dem zusätzlichen finanziellen Bonus eines halbierten Selbstbehalts. "Die durchschnittliche Kostenersparnis jedes Versicherten liegt bei 60 Euro jährlich", berichtete McDonald.

Insgesamt ist die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen bei SVA-Versicherten im Vergleich des Jahres 2011 zum Jahr 2012 österreichweit um knapp 40 % gestiegen (von 44.133 auf 61.529). Von den Teilnehmern an Vorsorgeuntersuchungen haben 45 % am Präventionsprogramm teilgenommen und ihre Gesundheitsziele nach sechs Monaten erreicht. Die größte Steigerung der Vorsorgeuntersuchungen verzeichnete Niederösterreich mit über 77%. Es folgen Salzburg mit 53 % Steigerung und Oberösterreich mit 49 % sowie die Steiermark mit 42 %. Vorläufig haben die meisten Teilnehmer ihre Gesundheitsziele bei "Selbständig Gesund" in Wien mit 42 % und Niederösterreich mit 62 % erreicht. Gefolgt von Oberösterreich mit 44 %, Salzburg mit 42 % und der Steiermark mit 40 %.

SVA Obmann-Stv. Wilhelm Turecek erklärte, dass es gemeinsames Ziel der SVA und der Ärzteschaft sei, die Versicherten zu einem Umdenken in Richtung Eigenverantwortung zu animieren. "Auf dem Weg die individuellen Gesundheitsziele auch zu erreichen, bietet die SVA den Versicherten professionelle Unterstützung". Das Leistungsangebot reiche von Bewegungsangeboten und Gesundheitswochen bis hin zu Raucherentwöhnungsprogrammen.

45 Prozent aller Versicherten, die eine Vorsorgeuntersuchung gemacht haben, haben ihre Gesundheitsziele bereits erreicht und profitieren vom halben Selbstbehalt. Das sei eine beachtliche Zahl, die sich in den nächsten sechs Monaten erwartungsgemäß noch deutlich erhöhen würde, erklärte McDonald. Versicherte können ihre Gesundheitsziele schließlich frühestens sechs Monate nach dem Vorsorgeuntersuchungs-Termin erreichen.

"Selbständig Gesund" das freiwillige Präventionsprogramm

Erster Schritt:

Im Rahmen eines Gesundheitschecks wird gemeinsam mit dem Arzt des Vertrauens ein individuelles, auf jeden Einzelnen abgestimmtes Programm erarbeitet, mit dem Ziel entweder "Gesundheit beibehalten" oder "Gesundheit verbessern". Zu fünf Gesundheits-Parametern, Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak und Alkohol bespricht der Arzt gemeinsam mit dem Patienten Gesundheitsziele.

Zweiter Schritt:

Nach mindestens sechs Monate gibt es einen Evaluierungs-Termin, bei dem überprüft wird, ob die Gesundheitsziele auch erreicht wurden. Bei Zielerreichung zahlt man nur noch den halben Selbstbehalt.

Dritter Schritt:

Sind alle Gesundheitsziele umgesetzt, ist die nächste Untersuchung dann - abhängig vom Alter - erst nach zwei bis drei Jahren fällig. Bis dahin gilt: halbierter Selbstbehalt.

SVA Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer. In ihrer Zuständigkeit für die gesetzliche Krankenversicherung der Selbständigen betreut die SVA rund 700.000 Kunden (davon 340.000 Aktive, 130.000 Pensionisten und 230.000 Angehörige), in ihrer Zuständigkeit für die gesetzliche Pensionsversicherung 360.000 Anspruchsberechtigte (300.000 Gewerbetreibende und 60.000 Freiberufler).

Als modernes Dienstleistungsunternehmen setzt die SVA auf Kundennähe, effiziente, schlanke Verwaltung und Aktionen wie "Fit zu mehr Erfolg" und den einzigartigen "SVA-Gesundheitshunderter", welche den Versicherten Motivation zur aktiven Prävention geben. Als erste Sozialversicherung legt die SVA den Fokus auf die Gesundheitsvorsorge und bietet mit der Gesundheitsversicherung "Selbständig Gesund" umfassende Vorsorgeleistungen an, die auf freiwilliger Basis beim Gesundbleiben oder -werden unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Mag. Patricia Gassner, MPhil

Tel. Nr. 05 08 08/3452 DW

E-Mail: patricia.gassner @ svagw.at