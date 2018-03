Spindelegger: Wehrpflicht-Entscheidung am 20. Jänner – Instrument der direkten Demokratie nutzen

Gesundheitsreform ohne Qualitätsverlust für Patienten; Französisches Vorgehen in Mali im Einklang mit UNO-Resolution

Wien, 15. Jänner 2013 (ÖVP-PD) "Am 20. Jänner haben wir in Österreich eine Entscheidung zu treffen: Wie wird es mit Wehrpflicht und Zivildienst weitergehen? Die Argumente dazu sind ausgetauscht. Jetzt heißt es, die Volksbefragung als wichtiges Instrument der direkten Demokratie zu nutzen. Ich rufe daher alle Österreicherinnen und Österreicher auf, ihr Recht auf Mitbestimmung wahrzunehmen, damit wir am 20. Jänner Klarheit haben", so ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat. Das Thema ist in den vergangenen Wochen intensiv diskutiert worden. Die Menschen haben größtes Interesse daran, wie in Zukunft für die Sicherheit garantiert werden wird. "Ich gehe daher von keiner niedrigen Beteiligung aus. Das Ergebnis der Volksbefragung wird aber jedenfalls verbindlich sein", stellt der Vizekanzler klar." ****

"2012 haben wir einen Sanierungsplan für Österreich bis 2016 festgelegt – die Gesundheit war dabei ein Herzstück", so Michael Spindelegger zur heute im Ministerrat beschlossenen Gesundheitsreform. Im Zuge derer sollen unter anderem die seit Jahren durchschnittlich um fünf Prozent steigenden Gesundheitskosten auf 3,6 Prozent gesenkt werden. "Heute können wir dazu eine 15a-Vereinbarung vorlegen. Das ist ein guter

Reformschritt in Richtung einer Zielsteuerung für die Gesundheit und die Einheit von Bund, Ländern und Sozialversicherung", so der Vizekanzler, der hinzufügt: "Das ist der klare Beweis, dass man auch ohne Qualitätsverlust für die Patienten etwas erreichen kann. Besonderer Dank gilt Finanzministerin Maria Fekter, Gesundheitsminister Alois Stöger, Landeshauptmann Josef Pühringer, der für die Länder verhandelt hat, sowie Hans-Jörg Schelling vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger."

Abschließend geht der Außenminister auf die Situation im westafrikanischen Mali ein: "Der Vorstoß radikaler Islamisten auf die malische Hauptstadt hat diese jüngste Welle ausgelöst. Die UNO hat dazu bereits eine Resolution zur Unterstützung der malischen Regierung verabschiedet." Im Einklang mit dieser Resolution hat

sich Frankreich nun zu einem militärischen Vorgehen entschlossen. "Diese Ereignisse betreffen uns alle. Denn wir in Europa können und dürfen dem Vormarsch radikaler Islamisten in afrikanischen Ländern nicht einfach zusehen", hält Michael Spindelegger abschließend fest.

