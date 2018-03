Pressekonferenz zum "Wiener Opernball 2013"

Das Ballereignis am 7. Februar im ORF: Live-Übertragung und umfangreiche Berichterstattung in Radio, TV und online

Wien (OTS) - Alle Höhepunkte live aus dem Haus am Ring - der ORF macht auch heuer wieder den "Wiener Opernball" für sein Publikum zu einem glanzvollen Großereignis. Am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, präsentierten der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, Obernballorganisatorin Désirée Treichl-Stürgkh und die Generalsekretärin des Opernballs, Eva Dintsis, in Anwesenheit von ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm, den Moderatoren Barbara Rett und Alfons Haider sowie der Kommentatoren Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz Details zum wichtigsten Ball des Jahres.

Staatsoperndirektor Dominique Meyer: "Ich bin einfach glücklich, der Opernball ist eine wunderbare Veranstaltung. Als ich nach Wien kam, hatte ich keine Ahnung und wusste nicht, wie begeistert man in diesem Land für Bälle ist." Und weiter: "Die fantastische Kooperation mit dem ORF ist mir sehr wichtig, und wir haben sie mit der ORF-Direktion nun bis 2017 verlängert. Es ist eine großartige Partnerschaft, die nicht nur den Ball, sondern auch zahlreiche Ballett- und Opernübertragungen beinhaltet. Die Übertragung des Balls ist uns sehr wichtig, weil wir damit ein Millionenpublikum allein in Österreich erreichen und auch im Ausland viel darüber berichtet wird. Es ist uns dabei natürlich wichtig, dass wir die schönsten Bilder aus der Oper zeigen, und ich habe den Eindruck, dass wir mit dem ORF-Team wie in einer Familie zusammenarbeiten."

ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm: "Der Opernball ist eines der größten Highlights unseres TV-Jahres. Mein Dank gilt Direktor Dominique Meyer sowie Désirée Treichl-Stürgkh und Eva Dintsis für die hervorragende Zusammenarbeit - und dem gesamten ORF-Team, das den Opernball jedes Jahr zu einem glanzvollen Fernsehereignis macht."

Der Wiener Opernball im ORF

Der Wiener Opernball am Donnerstag, dem 7. Februar 2013, mehr als vier Stunden live im ORF: Bis zu 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im vergangenen Jahr dabei und auch heuer steht der gesamte Hauptabend von ORF 2 ab 20.15 Uhr ganz im Zeichen des Ballereignisses und zeigt alle Höhepunkte live aus dem Haus am Ring -vom Eintreffen der Gäste, die traditionelle Eröffnung des Jungdamen-und -herrenkomitees bis zur Mitternachtsquadrille. Als ORF-Moderatoren sind heuer Alfons Haider, Mirjam Weichselbraun und Barbara Rett dabei. Als Kommentatoren fungieren auch diesmal wieder Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. Ein von Lisbeth Bischoff gestalteter Rückblick auf vergangene Höhepunkte eröffnet um 20.15 Uhr den Opernballabend.

Für die Übertragung ist einmal mehr ORF-Regisseurin Heidelinde Haschek verantwortlich. Mit rund 19 Kameras - darunter Minikameras, Funk-, mehrere Schwenkkopf- und stationäre Kameras sowie ein Kamerakran vis-à-vis der Staatsoper - präsentiert sie das Ballereignis den Fernsehzusehern. Weiters liefern zwei mobile Kamerateams stimmungsvolle Bilder von den verschiedenen Schauplätzen in und außerhalb der Oper.

Neben der ORF-Live-Übertragung ist der Wiener Opernball auch Thema in Ö1, Hitradio Ö3 sowie den Programmen der ORF-Landesstudios. Hitradio Ö3 liefert einen Ausblick auf den glamourösen Event in der Wiener Staatsoper. Die Ö3-Gesellschaftsredaktion ist live beim Opernball dabei, blickt hinter die Kulissen und berichtet am Tag danach im "Ö3-Wecker" umfangreich über das gesellschaftliche Ereignis. Die Highlights des Abends sowie eine Slide-Show der besten Fotos werden online auf http://oe3.ORF.at bereitgestellt. Auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren ausführlich über den Höhepunkt der Ballsaison, auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ist die TV-Übertragung als Live-Stream und nachträglich als Video-on-Demand abrufbar.

Das ORF-Gesellschaftsmagazin "Seitenblicke" wird auch heuer im Vorfeld des Opernballs ausführlich von den Vorbereitungen berichten und am Tag nach dem Ball die ganze Sendung den Höhepunkten der Ballnacht widmen. Außerdem stehen am Freitag, dem 8. Februar, um 20.15 Uhr in ORF eins die Höhepunkte der Ballnacht auf dem Programm einer 45-minütigen Spezialsendung.

3sat und der Bayerische Rundfunk übernehmen die ORF-Bilder vom Opernball.

