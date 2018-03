LR Ragger: Kärnten bei Mieten im Österreich - Vergleich an zweitbester Stelle

Unseriöses Miet-Beispiel der SPÖ Kärnten

Klagenfurt (OTS) - "Die SPÖ Kärnten versucht in ihrem Wahlkampf den Kärntnern weis zu machen, dass Wohnen in Kärnten überdurchschnittlich teuer wäre, wobei sie verschweigt, dass die Situation in SP-dominierten Ländern wie Wien oder Salzburg weit dramatischer ist. Faktum ist, dass es in Kärnten österreichweit am besten gelungen ist, die Mietpreise zu begrenzen. So ergab eine bundesweite Erhebung der gemeinnützigen Wohnbauträger, dass Kärnten mit einer durchschnittlichen Nettomiete von 2,90 Euro pro Quadratmeter den niedrigsten Wert in Österreich aufweist", erklärt Wohnbaureferent LR Mag. Christian Ragger.

Er zeigt an einem konkreten Beispiel die Unseriösität der SP-Propaganda auf. "LHStv. Kaiser und LAbg. Seiser haben vor wenigen Tagen in einer Debatte mit der Gewerkschaft das Beispiel einer Ebenthalerin erwähnt, die 50 Prozent ihres Einkommens für die monatlichen Mietkosten aufwenden müsste und sie keine Unterstützung des Landes bekäme. Wir haben den Fall nachgeprüft: Tatsache ist, dass die Frau 32 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aufbringt und sie sehr wohl eine öffentliche Unterstützung in Form einer monatlichen Mietbeihilfe erhält, die ab 2013 um 20 Euro erhöht wird. ", teilt Ragger mit. Wie er weiters bemerkt, würde diese Dame für eine vergleichbare Wohnung in den roten Bundesländern wie Wien, 50 Prozent und in Salzburg sogar 55 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aufwenden müssen. "Die SPÖ konstruiert Horror-Szenarien. Wenn die zwei Herren recherchiert hätten, dann wüssten sie, wie es in anderen Bundesländern aussieht und Kärnten im Vergleich sehr gut liegt", so Ragger.

Das wichtige Thema der Wohnbaupolitik und der notwendigen Begrenzung der Mietkosten könne jedenfalls einer SPÖ, die so wahrheitswidrig agiert, nicht überlassen werden. Hinzu komme, dass sie ein Fondsmodell imitieren will, das in Salzburg für Spekulationen mit Steuergeld genützt worden ist.

"Wir machen im Gegensatz dazu, konkrete Wohnbaupolitik, die den Menschen nutzt. Mit Jahresbeginn wurden die Mietbeihilfen erhöht. Jetzt werden die von den früheren SP-Referenten beschlossenen Zinssprünge, welche alle fünf Jahre zu Mieterhöhungen führen abgeflacht und überdies werden Wege gesucht, wie man den wahren Kostentreiber bei den Mieten, die Betriebskosten, eindämmen kann", erklärte Ragger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Mag. Christian Ragger

Tel.: 050536 / 22701