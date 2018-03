Journalisten sind mit der Arbeit der Journalisten unzufrieden

ÖJC präsentiert OGM-"Journalistenstudie Österreich"

Wien (OTS/ÖJC) - OGM-Chef Wolfgang Bachmayer präsentierte heute Vormittag im Vienna International PressCenter des ÖJC die vom Österreichischen Journalisten Club - ÖJC in Auftrag gegebene Journalistenuntersuchung. Dabei wurden mehr als 5.000 österreichische Journalistinnen und Journalisten von OGM angeschrieben. 718 Journalistinnen und Journalisten füllten den Online-Fragebogen aus. Diese größte Journalistenuntersuchung in der 2. Republik hat eine maximale Schwankungsbreite von +/- 3,7 Prozent.

Abgefragt wurde das Fremd- und Selbstbild der Journalisten. Dabei sieht die Bevölkerung die Journalisten nur zu 26 Prozent als kompetent an, die Journalisten glauben aber, dass sie zu 53 Prozent kompetent sind. Im Vertrauensgrad, abgefragt wurden die vier Säulen der Demokratie. Hier stehen die Polizisten an erster Stelle, gefolgt von Richtern. Journalisten stehen an dritter Stelle. Zu den Politikern haben nur 4 Prozent der Bevölkerung und nur 2 Prozent der Journalisten Vertrauen.

63 Prozent der Journalisten sind Männer, 37 Prozent Frauen. Nur 6 Prozent der Journalisten sind unter 30 Jahre alt, 57 Prozent sind unter 50 und 37 Prozent älter als 50 Jahre. 83 Prozent der Befragten sind hauptberuflich journalistisch tätig. Die meisten Journalisten arbeiten in Printmedien (73 Prozent), 39 % in Fach-/ Special Interest - Medien, 18 % bei Rundfunk- und Fernsehen und 23 Prozent im Online-Bereich. Hier sind Mehrfachnennungen möglich.

60 Prozent aller österreichischen Journalistinnen und Journalisten wurden "on the Job" ausgebildet, nur 22 Prozent haben einen Universitätsabschluß. Das durchschnittliche monatliche Gesamteinkommen der befragten JournalistInnen liegt bei 2.600 Euro. Davon werden 86 Prozent durch journalistische Tätigkeiten erzielt. Die Einkommensunterschiede sind aber teilweise beträchtlich. So gibt es auch eine große Gruppe von sogenannten "prekären Arbeitsverhältnissen", besonders bei jungen JournalistInnen und bei Frauen.

Überraschend ist, dass 56 Prozent der befragten JournalistInnen und Journalisten wieder ihren Beruf ergreifen würden, nur 7 Prozent lehnen dies kategorisch ab.

ÖJC-Präsident Fred Turnheim sieht in diesen Untersuchungsergebnissen einen Auftrag an die größte Journalistenorganisation unseres Landes, neue Strategien zur Sicherung des Journalistenberufes zu erarbeiten. Dafür hat der ÖJC eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Kommunikationsprofi Mag. Christian Murhammer eingesetzt. Diese Gruppe wird bis April 2013 ein umfassendes PR- und Kommunikationskonzept entwickeln. Denn "die vorliegende Studie belegt eindeutig, dass etwa die vorherrschende Meinung und auch das Selbstverständnis der Medienmitarbeiter die Entwicklung von PR-Strategien für das Berufsbild Journalismus dringend notwendig erscheinen lassen", so Murhammer in der Pressekonferenz.

ÖJC-Präsident Fred Turnheim stellt fest: "Es geht um die Absicherung des Berufsbildes JournalistIn. Und es geht um das Überleben unseres Berufes in der größten Strukturkrise, die die Medien je erlebt haben. Es geht um neue Jobs und die Entwicklung neuer Medien und es geht um die Verbesserung des Ansehens des Journalisten-Berufes in der Bevölkerung".

