Bibel TV zeichnet Kongress christlicher Führungskräfte auf / 3.000 Teilnehmer aus 14 Ländern ab Donnerstag auf Wertekongress in Leipzig

Hamburg (ots) - Der christliche Fernsehsender Bibel TV beteiligt sich am 8. Kongress christlicher Führungskräfte (KcF), der von Donnerstag bis Samstag (17. - 19.1.) in Leipzig stattfindet. Bibel TV zeichnet im Congress Center alle Plenum-Veranstaltungen, das Abendprogramm "Lebenslinien" sowie Bibelarbeits-Seminare auf und wird all dies in seinem Programm übertragen. Außerdem ist das Team des Senders mit einem eigenen Info-Stand in Leipzig vertreten.

"Mit Werten in Führung gehen", das ist das Motto des Kongresses, zu dem über 3.000 Teilnehmer aus 14 Ländern sowie 250 Aussteller erwartet werden. Der KcF gilt inzwischen als größter Wertekongress im deutschsprachigen Raum. Für den neuen Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender versteht es sich von selbst, dass sein Sender mit dabei ist: "Der Kongress christlicher Führungskräfte nennt christliche Werte nicht nur beim Namen, sondern er animiert Führungskräfte, diese Werte in ihren Unternehmen aktiv zu leben. Auch Bibel TV setzt sich seit jeher für die Vermittlung von christlichen Werten ein. Ich freue mich, dass sich zahlreiche prominente Redner zu der Veranstaltung angesagt haben. Ganz besonders freut es mich, dass wir die Vorträge aufzeichnen und via Antenne, Kabel, Satellit und Internet europaweit übertragen können."

Die Kameras von Bibel TV werden laufen, wenn folgende Redner vors Plenum treten: Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich (CSU) referiert zum Thema "Ohne Werte ist kein Staat zu machen", Tomás Sedlácek, Mitglied des Nationalen Tschechischen Wirtschaftsrates, spricht über das Thema "Der Glaube der Ökonomie und die Ökonomie des Glaubens", Helmut Matthies, Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur idea, hält einen Vortrag über "Unsere Werte heute und morgen" und von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) heißt es: "Mut beweisen im globalen Wettbewerb"; Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Trumpf GmbH + Co. KG, hält einen Vortrag mit dem Titel "Als Unternehmen gesellschaftlich verantwortlich handeln. Unsere Werte - unsere Ziele", und von Prof. Dr. Klaus Henning von der Osto® Systemberatung GmbH kommen "Erfahrungsberichte christlicher Unternehmer aus Rumänien. Kein Grund für Resignation - Aufwachen und sich aufmachen".

In dem Abendprogramm "Lebenslinien", welches Bibel TV ebenfalls aufzeichnet, berichten Menschen von Schicksalsschlägen und ihrer Beziehung zu Gott. Einer von ihnen ist Dan Woolley: Der Amerikaner war Anfang 2010 für Filmaufnahmen in Haiti und wurde im Zuge des verheerenden Erdbebens unter Trümmern begraben - nach zweieinhalb Tagen konnte er endlich geborgen werden. Ebenfalls dabei ist Robi Roth, Gründer der Baseler "Job Factory", die jährlich bis zu 120 Jugendlichen einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellt und sich so aktiv gegen Jugendarbeitslosigkeit einsetzt. Ein weiterer Redner ist Michael Stahl: Der Personenschützer und Selbstverteidigungstrainer, der Armut und Gewalt von klein auf kennt, bringt jungen Menschen bei, sich selbst wertzuschätzen und sich zu verteidigen.

Schließlich nimmt Bibel TV auch noch zwei Bibelarbeits-Seminare auf -eins mit dem Erfurter Bischof Dr. Joachim Wanke, das andere mit der Publizistin Noor van Haaften.

Sendetermine: "Ohne Werte ist kein Staat zu machen" Referent: Dr. Hans-Peter Friedrich (CSU), Bundesinnenminister Donnerstag, 14. Februar, 18.00 Uhr Sonntag, 17. Februar, 9.15 Uhr "Unsere Werte heute und morgen" Referent: Helmut Matthies, Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur idea Donnerstag, 21. Februar, 18.00 Uhr Sonntag, 24. Februar, 9.15 Uhr "Als Unternehmen gesellschaftlich verantwortlich handeln. Unsere Werte - unsere Ziele" Referentin: Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Trumpf GmbH + Co. KG Donnerstag, 28. Februar, 18.00 Uhr Sonntag, 3. März, 9.15 Uhr "Der Glaube der Ökonomie und die Ökonomie des Glaubens" Tomás Sedlácek, Mitglied des Nationalen Tschechischen Wirtschaftsrates Donnerstag, 14. März, 18.00 Uhr Sonntag, 17. März, 9.15 Uhr Bibelarbeit von Bischof Dr. Joachim Wanke, Erfurt Donnerstag, 21.3., 18.00 Uhr Sonntag, 24. März, 9.15 Uhr "Lebenslinien" Menschen berichten von ihren Schicksalen, an denen Gottes Handschrift sichtbar wird Donnerstag, 28.3., 18.00 Uhr Bibelarbeit mit Publizistin Noor van Haaften Donnerstag, 4. April, 18.00 Uhr Sonntag, 7. April, 9.15 Uhr Weiterführende Links: www.fuehrungskraeftekongress.de

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist das Programm als Livestream zu sehen und anschließend in der Bibel TV Mediathek zum großen Teil rund um die Uhr abrufbar. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Erling Eichholz

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de