NÖ Ärztekammer: Politiker sollen wie andere Berufsgruppen für Fehler haften

Wien (OTS) - "Warum wohl belegen die Ärzte im Vertrauensranking der Österreichischen Bevölkerung einen Spitzenplatz und die Politiker landen ganz hinten", fragt sich Dr. Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer, anlässlich der Verurteilung eines ehemaligen Bundesministers. Und er hat auch eine Antwort parat: "Der Fall Strasser könnte nur die Spitze des Eisbergs sein. Schließlich gibt es alleine in Österreich tausende so genannte "Lobbyisten", die durch die "Pflege persönlicher Verbindungen" die Gesetzgebung beeinflussen. Daher muss man leider davon ausgehen, dass es umgekehrt auch unzählige beeinflussbare Politiker gibt und der Fall Strasser daher bei weitem kein Einzelfall sein könnte."

Appell an den Ministerrat

Präsident Dr. Reisner appelliert daher im Zuge der heutigen Beschlussfassung der Gesundheitsreform im Ministerrat an die Politikerinnen und Politiker, ihre Entscheidungen rund um das Gesundheitssystem immer entsprechend ihrer Verpflichtung gegenüber dem Wähler zu treffen und nicht gegenüber wie auch immer gearteten anderweitigen Interessen. "Und vor allem wünsche ich mir, dass die Wahrheit gesagt wird. Es wird von Einsparungen und gleichzeitigem Qualitätsgewinn ohne Leistungsreduktion gesprochen. Jeder Systemkenner weiß, dass das nicht funktionieren kann. Medizinischer Fortschritt und Demografie führen in den kommenden Jahren zu erhöhtem Bedarf. Wir Ärztinnen und Ärzte arbeiten aber bereits heute am Limit. Die Arbeitsbelastung ist enorm. Die Rahmenbedingungen wie Bürokratie und "Leistungslimits" sowie die Bewilligungspflichten bei so genannten "Kontrollärzten", welche die Patienten nicht einmal sehen geschweige denn untersuchen, befinden sich jenseits von gut und böse. Die Folge: Kassenstellen lassen sich nicht mehr flächendeckend besetzen, auch in den Spitälern werden die Ärztinnen und Ärzte schon langsam knapp."

Haftung bei Fehlern auch für Politiker

Präsident Dr. Reisner fordert daher in diesem Zusammenhang in einem Fünf-Punkte-Programm auch für Politiker identische berufsrechtliche Rahmenbedingungen wie sie für Ärztinnen und Ärzte gelten:

1.) Universitäre Berufsausbildung für den Tätigkeitsbereich des Politikers

2.) Gesetzliche Verpflichtung zur Fortbildung

3.) Verpflichtung zur Qualitätssicherung

4.) Persönliche Haftung für Fehler

5.) Nachhaftung (wie bei Ärzten sollten auch Erben von Politikern für Fehler haftbar gemacht werden können).

"Schluss mit Politikerpfusch! Es kann nicht länger angehen, dass unausgebildete Politiker unkontrolliert und ungehemmt mit öffentlichen Geldern, unter Umständen von Lobbyisten beeinflusst, fahrlässig verschwenderisch umgehen können und dabei alle Ratschläge von Experten ignorieren dürfen", so die abschließende Forderung von Präsident Dr. Reisner.

