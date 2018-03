Brautpaare gewinnen krisensicheres Beziehungsfest

Premiere: TRAU DICH Österreichs größte Hochzeitsmesse verleiht den AUSTRIAN WEDDING FASHION AWARD und verlost Euro 10.000 Traumhochzeit

Wien (OTS) - Der AUSTRIAN WEDDING FASHION AWARD für österreichische Brautmode wurde von der TRAU DICH Hochzeitmesse erstmals unter Jung-DesignerInnen aus ganz Österreich ausgeschrieben. Brautmodehäuser aus London und Berlin sponsern mehrmonatige bezahlter Praktika, eine Karriere-Chance für jede Jung-Designerin. Die Britische Botschafterin in Österreich, Mrs. Susan le Jeune d'Allegeershecque - bekannt für ihre modische Leidenschaft - kürt aktuell mit einer exklusiven Jury die Gewinnermodelle. Erstmals werden diese LIVE vor Publikum und Presse am 18. Jänner 2013 auf der TRAU DICH Hochzeitsmesse präsentiert und mit dem AUSTRIAN WEDDING FASHION AWARD ausgezeichnet.

Gewinnt Eure Euro 10.000 Traumhochzeit - Wohltat für jede Geldbörse

Auf der TRAU DICH 2013 gewinnen Hochzeitspaare eine Hochzeit im Wert von Euro 10.000,-. Das glückliche Gewinner-Brautpaar darf sich über eine komplett ausgerichtete Hochzeit freuen - dieses Glück in der Geldbörse teilt gerne auch Familie und Freundeskreis.

Hochzeitsmarkt Österreich - Romantische Essenz auf der TRAU DICH

Die TRAU DICH Hochzeitsmesse sorgt seit 19 Jahren für die reibungslose Organisation der Hochzeit in Österreich. Auf 6.000 m2 Ausstellungsfläche am Wiener Messegelände präsentieren mehr als 200 namhafte Hochzeitsspezialisten Waren, Dienstleistungen und spezielle Angebote wie Brautkleider, Herrenanlassmode, Trachten-Hochzeit, Hochzeits-Torten, Schuhe, Eheringe, die Morgengabe, verführerische Dessous und noch vieles mehr. 3x täglich wird Mode der Extraklasse für Braut und Bräutigam am Bridal Catwalk außergewöhnlich in Szene gesetzt. Ihr TRAU DICH Messebesuch wird ein unvergessliches Erlebnis - Alle Infos auf www.brautinfo.at

FACT BOX

TRAU DICH Österreichs größte Hochzeitsmesse

Freitag, 18. Jän. 13 14 bis 19 Uhr

Samstag, 19. Jän. 13 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 20. Jän. 13 10 bis 18 Uhr

Messe Wien - Congress Center

Eintrittspreis: Euro 15,-

Euro 2,- sparen auf www.brautinfo.at

