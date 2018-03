Ansprache von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Neujahrsempfangs für das Diplomatische Corps am 15. Jänner 2013

Wien (OTS) - Hochwürdigster Herr Apostolischer Nuntius,

Sehr geehrter Herr Vizekanzler,

Exzellenzen,

meine sehr geehrten Damen und Herren!

Sehr herzlich möchte ich mich zunächst bei Ihnen, hochwürdigster Herr Apostolischer Nuntius, für Ihre guten Wünsche bedanken und meinerseits allen Anwesenden und den von Ihnen vertretenen Staaten ein friedvolles und erfolgreiches Jahr 2013 wünschen.

Exzellenzen!

Wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, dann erkennt man, dass die Grenzen zwischen Innenpolitik, Europapolitik und Außenpolitik in Europa immer mehr verschwimmen.

Etwas allgemeiner formuliert, kann man sagen, dass die Interdependenz zwischen der nationalen und der internationalen Politik zunimmt. Dies gilt auch über die Grenzen Europas hinaus. Und ich halte diese Entwicklung für positiv.

Deshalb bemüht sich Österreich, seine internationalen Kontakte so intensiv wie möglich zu gestalten, alte Freundschaften zu pflegen, neue Freunde zu gewinnen und die Vereinten Nationen - so wie auch andere internationale Organisationen - in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Und wenn es unterschiedliche Meinungen oder Interessen gibt, dann müssen daraus entstehende Gegensätze sachlich und fair, auf der Basis des Völkerechtes und auf jeden Fall friedlich ausgetragen werden.

Die Vereinten Nationen sind zu diesem Zweck ein besonders wichtiges Hilfsmittel und es schmerzt mich jedes Mal, wenn ich Äußerungen höre oder lese, die den Wert der Vereinten Nationen relativieren oder ihre Tätigkeit abzuwerten versuchen.

Es ist eine Jahrhundertaufgabe, den Rechtsstaat im nationalen Maßstab zum Rechtsstaat im internationalen Maßstab weiter zu entwickeln und zwischenstaatliche Gewalt durch internationales Recht und internationale Gerichtsbarkeit zu überwinden.

Exzellenzen!

Für Österreich und für Europa wird auch das Jahr 2013 noch stark von den Maßnahmen zur Überwindung der europäischen Schulden- und Finanzkrise geprägt sein. Daher arbeiten die europäischen Regierungen mit Hochdruck an den notwendigen Reformen zur Überwindung der Krise, insbesondere an Strukturreformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und an der Konsolidierung der Staatshaushalte. Parallel dazu wird an einem Maßnahmenbündel zur Stabilisierung und besseren Kontrolle des Finanzsektors und zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums gearbeitet.

Die EU darf aber auch den Erweiterungsprozess nicht aus den Augen verlieren. Besonders den Ländern des Westbalkans sind wir es aus guten Gründen schuldig, sie weiterhin auf ihrem schwierigen Weg nach Europa zu begleiten und zu unterstützen.

Der bevorstehende Beitritt Kroatiens und der Verhandlungsbeginn mit Montenegro sind diesbezüglich wichtige Signale.

[Die jüngste innenpolitische Entwicklung in Mazedonien betrachten wir mit Sorge.]

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Wie bereits 2012 wird auch im Jahr 2013 der Dialog der Kulturen und Religionen ein wichtiges Thema sein. Mit der Gründung des "Internationalen König Abdullah Bin Abdulaziz Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog" am 26. November 2012 in Wien in Anwesenheit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Ban Ki-moon, gibt Österreich gemeinsam mit den Gründerstaaten Spanien und Saudi Arabien diesem Dialog eine dauerhafte Plattform.

Das Engagement Österreichs im Bereich des interkulturellen Dialogs manifestiert sich auch in unserem positiven Interesse an der Allianz der Zivilisationen, deren 5. Globales Forum am 27. und 28. Februar 2013 in Wien stattfinden wird. Während der Konferenz werden best practices zu den Themen "Religiöser Pluralismus", "Diversität in den Medien" sowie "Migration und Integration" ausgetauscht und konkrete Projekte entwickelt.

Herr Vizekanzler, Exzellenzen!

Die Minderung der weltweiten Armut und extremer Chancenungleichheit, sowie eine nachhaltige Entwicklung zählen zu den Prioritäten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, deren Bedeutung ich besonders hervorheben möchte.

Für eine weltweite Verbesserung der Lebensbedingung sind die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erwirtschaftung von Einkommen unerlässlich, wofür wiederum der ausreichende Zugang zu nachhaltiger und erneuerbarer Energie eine der Voraussetzungen darstellt.

Österreich hat daher den wichtigen Bereich Erneuerbare Energie zu einem Schwerpunkt seiner Entwicklungszusammenarbeit gemacht.

Die Errichtung des Büros der Sustainable Energy for All -Initiative der Vereinten Nationen in Wien ist in diesem Zusammenhang das jüngste erfreuliche Zeichen.

Was das Thema Menschenrechte betrifft, konnte sich Österreich seit dem Beginn unserer Mitgliedschaft im UNO-Menschenrechtsrat im Jahr 2011 an vielen Aktivitäten beteiligen und unseren Ruf als aktives und konstruktives Mitglied dieses Gremiums festigen. Die im Konsens erfolgte Annahme einer auf österreichische Initiative eingebrachten Resolution zum Schutz von Journalisten war ein starkes und erfreuliches Signal.

Exzellenzen!

Die Umwälzungen in der arabischen Welt dauern an und werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass in Ägypten nach den Turbulenzen um die neue Verfassung die anstehenden Herausforderungen durch einen umfassenden nationalen Dialog auf friedliche Weise gelöst werden können.

Das ägyptische Volk - und zwar Männer und Frauen in gleichberechtigter Weise - ist reif für eine pluralistische Demokratie.

Im Nahen Osten und insbesondere in Syrien hat das vergangene Jahr eine dramatische Verschlechterung der Lage gebracht. Auch das österreichische UNDOF-Kontingent auf den Golanhöhen, das seit mehr als drei Jahrzehnten einen wertvollen friedenserhaltenden Beitrag leistet, war direkt betroffen.

Wem eine gute Zukunft des syrischen Volkes ehrlich am Herzen liegt und wer eine schon viel zu lange Phase der Gewalt und des Blutvergießens beenden will, der muss dafür eintreten, dass sich alle maßgeblichen Kräfte des Landes, sowohl aus dem Oppositionslager als auch aus dem Regierungslager, an einen Tisch setzen und an einer tragfähigen Lösung arbeiten.

Vor diesem Hintergrund war die jüngste Rede des syrischen Präsidenten enttäuschend, aber auch der Versuch, eine Diktatur mit militärischer Gewalt durch eine andere Diktatur zu ersetzen, wäre keine Lösung, die dem syrischen Volk die erwünschten und notwendigen Fortschritte und Freiheiten bringt.

Meine Damen und Herren!

In der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist kürzlich über einen Antrag abgestimmt worden, den Status der Palästinenser bei der UNO aufzuwerten und sie zum Non-Member Observer State zu machen. Dieser Antrag ist mit überwältigender Mehrheit angenommen worden und auch Österreich hat gemeinsam mit 137 anderen Staaten dafür gestimmt.

Nach meinem Verständnis ist mit diesem Beschluss nicht über Sieg oder Niederlage der einen oder der anderen Seite entschieden worden, sondern es ist von einer sehr großen Mehrheit in der Staatengemeinschaft zum Ausdruck gebracht worden, dass die derzeitige Situation zwischen Israel und den Palästinensern, bzw. der Stillstand auf dem Weg zu einer friedlichen und gerechten Lösung absolut unbefriedigend und gefährlich ist.

In Europa und in vielen anderen Teilen der Welt kann man es daher [beim besten Willen] nicht verstehen oder gar billigen, wenn als Reaktion auf einen statutenmäßig korrekten Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der niemanden benachteiligt, mit der Forcierung israelischer Siedlungstätigkeit außerhalb des israelischen Hoheitsgebietes geantwortet wird. Österreich steht auf dem Standpunkt, dass die Menschen in Israel und die Menschen in den palästinensischen Gebieten in gleicher Weise das Recht auf Frieden, auf Sicherheit, auf Menschenwürde und auf eine demokratische und selbstbestimmte Entwicklung haben. Dies kann nur durch Verhandlungen erreicht und sichergestellt werden.

In diesem Zusammenhang habe ich kürzlich mit großer Zustimmung ein Interview des israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres im deutschen Wochenmagazin "Spiegel" gelesen, wo er auf die Frage, ob durch den Beschluss in den Vereinten Nationen Verhandlungen Israels mit den Palästinensern schwieriger werden, wörtlich geantwortet hat:

"Vielleicht nicht schwieriger, aber auf jeden Fall notwendiger". Und der israelische Staatspräsident hat hinzugefügt: Viele europäische Staaten haben deshalb nicht für uns gestimmt, weil es keine Verhandlungen gibt; sobald wir die aufnehmen, werden die Europäer auch wieder für uns stimmen.

Ich halte diesen Standpunkt des israelischen Staatspräsidenten für klug und ermutigend.

Ich darf an dieser Stelle unterstreichen, dass Österreich auch jene internationalen Bemühungen unterstützt, die darauf abzielen durch Verhandlungen mit der iranischen Führung einen Durchbruch in der Nuklearfrage zu erzielen. Wir alle hoffen und verlangen, dass der Iran glaubhafte und transparente Schritte zur Beilegung des Streites um das Nuklearprogramm setzt. [und damit einen gefährlichen Streitpunkt entschärft]

Herr Vizekanzler, Exzellenzen!

Das Jahr 2013 wird natürlich viele weitere Aufgaben und Themen bereithalten. In Österreich wird es am kommenden Sonntag eine Volksbefragung darüber geben, ob unser System der Wehrpflicht aufrecht bleibt, oder ob wir auf ein Berufsheer umsteigen.

Und neben den Parlamentswahlen im Herbst 2013 werden vor dem Sommer noch mehrere Landtagswahlen und zwar in Kärnten, Niederösterreich, Tirol und wahrscheinlich in Salzburg abgehalten werden. Somit wird es eine Reihe von wichtigen, politischen Weichenstellungen in Österreich geben.

* Das wird aber nichts daran ändern, dass Österreich seine Mitarbeit am Projekt der europäischen Integration mit Nachdruck und in verantwortungsbewusster Weise fortsetzten wird.

Österreich ist ein nicht unwichtiger Teil Europas und die Zukunft Europas ist wesentlich für die Zukunft Österreichs.

* Ebenso unbeirrt werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Tätigkeit der vielen internationalen Organisationen in Wien bzw. in Österreich nach besten Kräften zu unterstützen und zu deren Erfolg beizutragen.

* Und wir werden uns immer dafür einsetzen, dass Streitfragen und Konflikte friedlich gelöst werden, wobei Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und Respekt für die Menschenrechte zu den Grundlagen unserer Außenpolitik zählen.

Exzellenzen, meine Damen und Herren!

In diesem Sinne freue ich mich auf weitere gute Zusammenarbeit und darf Ihnen allen, Ihren Angehörigen und den von Ihnen vertretenen Staaten nochmals alles Gute für 2013 wünschen.

