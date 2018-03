"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Countdown zur Volksbefragung - ist die Wehrpflicht oder das Berufsheer besser für Österreich?

Einziges direktes TV-Duell zwischen Verteidigungsminister Darabos und Innenministerin Mikl-Leitner Mittwoch, 16. Jänner 2013, 22.40 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Es ist die einzige direkte Konfrontation zwischen SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos und ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner im Fernsehen: Bei "Am Punkt" kämpft Darabos für ein Profiheer, Mikl-Leitner verteidigt dagegen die Wehrpflicht für Österreich. Weil sich die Regierung nicht einigen kann, stimmen am Sonntag die Österreicher über die Zukunft des Bundesheeres ab. Ein schlankeres, moderneres Profiheer versprechen die einen, um den Katastrophen- und Zivildienst fürchten die anderen - doch was wollen eigentlich die Österreicher? Countdown zur Volksbefragung - ist die Wehrpflicht oder das Berufsheer besser für Österreich?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), mit Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), mit dem Militärexperten Gerald Karner sowie mit dem ehemaligen Chef des Heeresabwehramtes Wolfgang Schneider. Im Analysestudio ist Daniela Kittner von der Tageszeitung "Kurier" zu Gast.

Diese Woche sind - unter anderen - diese Fragen in der facebook-Umfrage: "Am Sonntag, dem 20. Jänner, findet die Volksbefragung zur Wehrpflicht statt. Für welche der beiden Optionen werden Sie sich entscheiden?" und "Sollen Frauen in Zukunft auch zum Wehrdienst oder nicht?"

