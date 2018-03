VP-Hoch ad Volksbefragung: Bastelt Wiener SPÖ bereits am nächsten Sparpaket?

Bei Berufsheer droht 2 Mrd. Euro Sparpaket

Wien (OTS) - "Es ist kein Wunder, dass sich gerade die Genossen der Wiener SPÖ - im Gegensatz zu anderen Landesorganisationen - dermaßen ins Zeug für ein Berufsheer legen. Haben sie doch schon in der Vergangenheit ausreichend bewiesen, dass sie den sorglosen Umgang mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener einigermaßen gewohnt sind", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch.

"Faktum ist, dass ein Berufsheer mit deutlichen Mehrkosten verbunden ist. Das Märchen von Verteidigungsminister Darabos, wonach dieses kostenneutral sei, kann wohl nicht einmal er selbst glauben. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hat es in der Pressestunde am Sonntag treffend formuliert: `Wer Ja zum Berufsheer sagt, sagt auch Ja zum nächsten Zwei-Milliarden-Sparpaket`. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger für ein unausgegorenes Projekt, das aus einer Laune des Wiener Bürgermeisters entsprang und zu einem plötzlichen Sinneswandel beim komplett überforderten und hörigen Verteidungsminister führte, die Zeche zahlen müssen", so Hoch abschließend.

