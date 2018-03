Plass/Grüne Wirtschaft: SVA-Selbstbehalte endlich ganz abschaffen!

SVA-Programm "Selbständig Gesund" hat mit echter Prävention nichts zu tun!

Wien (OTS) - "Die Selbstbehalte der SVA sind ungerecht und gesundheitspolitisch kontraproduktiv. Sie müssen ersatzlos abgeschafft werden", fordert Volker Plass, Bundessprecher der Grünen Wirtschaft. "Unlängst hat eine repräsentative Umfrage des SORA-Instituts ergeben, dass eine klare Mehrheit von 56% der SVA-Versicherten die Selbstbehalte beim Arztbesuch wenig oder gar nicht gerecht findet und als Bestrafung der Kranken sieht (nur 36% Befürworter, 8% unentschlossen). Selbständige gehen in vielen Fällen aus Zeitmangel zu spät zum Arzt, kein Unternehmer setzt sich untertags zum Spaß in ein Ärztewartezimmer, um dort seine Zeit zu verschwenden!"

Auch die Tatsache, dass durch das SVA-Programm "Selbständig Gesund" die Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen, die bisher nur von etwa 10% der Versicherten in Anspruch genommen wurden, um einige wenige Prozent gesteigert werden konnte, ist für Plass ein netter PR-Gag, aber keine wirklich sensationelle Meldung: "Im Wesentlichen handelt es sich hier um Mitnahmeeffekte für eine kleine Minderheit -gesundheitspolitisch wird das alles wenig bis gar nichts bringen!"

Denn es seien in der Regel nicht Risiko-Patienten wie fettleibigen Kettenraucher, die zur Vorsorgeuntersuchung gehen, sondern gesundheitsbewusst lebende Menschen, die sich dort ihre guten Werte bestätigen lassen und sich jetzt durch das Erreichen eher fragwürdiger "Gesundheitsziele" auch noch die Reduktion des SVA-Selbstbehalts abholen, meint Plass: "Es ist dringend nötig, im österreichischen Gesundheitssystem weniger in Reparaturmedizin und mehr in wirkungsvolle Prävention zu investieren. Die derzeitigen Vorsorgeuntersuchungen sind jedoch wenig treffsicher, dementsprechend teuer und gesundheitspolitisch weitestgehend sinnlos!"

Rückfragen & Kontakt:

Volker Plass, Tel. 0676 / 303 22 60