Volksbefragung: Jugend redet mit!

BM Berlakovich, BM Hundstorfer, StS Kurz, General Entacher, u.v.m. stellten sich am 13./14. Jänner den Fragen junger Menschen zu Wehrpflicht-Zivildienst-Freiwilligendienst.

Wien (OTS) - Insgesamt mehr als 120 Jugendliche nahmen an der von der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP organisierten, zweitägigen Veranstaltung "auf.ZEIT: wehrpflicht.zivildienst.freiwilligendienst: Entscheide über deine Zukunft!", teil. ExpertInnen und hochrangige PolitikerInnen standen den Jugendlichen dabei Rede und Antwort.

Eine Gruppe von besonders interessierten TeilnehmerInnen entwickelte im Vorfeld Utopien für eine zukünftige Gesellschaft und formulierte daraus Erwartungen an die Politik. Im Rahmen der Podiumsdiskussion im Naturhistorischen Museum richteten die Jugendlichen ihre Anliegen direkt an die Entscheidungsträger.

Hervorzuheben ist dabei vor allem der Wunsch nach einer ganzheitlichen Diskussion des Themas, bei der neben der sozialen Komponente auch die ökologische und ökonomische Dimension berücksichtigt werden.

An der Diskussion nahmen auch Träger von bestehenden Freiwilligendiensten teil. Diese forderten eine Aufwertung des freiwilligen Engagements etwa in Form einer formalen Anerkennung für zukünftige Berufs- und Bildungswege.

Auch viele weitere Themen, wie die Gleichstellung von Männern und Frauen oder die länderübergreifende Betrachtung, wurden von den TeilnehmerInnen eingebracht.

So unterschiedlich die Reaktionen und Positionen der Podiumsgäste waren, in einem Punkt waren sich schlussendlich alle einig: Am wichtigsten ist es, dass die Bevölkerung von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht und am 20. Jänner an der Volksbefragung teilnimmt.

"Wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung einigen jungen Menschen die Entscheidung erleichtern konnten. Die rege Beteiligung zeigt, wie wichtig es ist, dass sich Jugendliche umfassend informieren und eine eigene Meinung bilden können." so Claudia Kinzl, Geschäftsführerin der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP. "Unabhängig vom Ausgang der Volksbefragung wird sich die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP als Trägerin des Freiwilligen Umweltjahrs auch weiterhin für Engagement, Ausbildung und Berufsorientierung junger Menschen im Nachhaltigkeitsbereich einsetzen."

Die unabhängige Jugend-Umwelt-Plattform JUMP bietet jungen Menschen ab 16 Jahren Beteiligungs-, Vernetzungs- und Orientierungsmöglichkeiten und unterstützt sie dabei, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese kundzutun.

Weitere Infos und Details unter www.jugendumwelt.at/aufzeit

