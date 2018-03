"Wetten, dass ..?" am 19. Jänner live aus Offenburg

Mit österreichischer Außenwette und Christiane Hörbiger als Wettpatin

Wien (OTS) - Stars, Hits und spannende Wetten - am Samstag, dem 19. Jänner 2013, eröffnet Markus Lanz um 20.15 Uhr live aus Offenburg in ORF eins seine erste "Wetten, dass ..?"-Ausgabe im neuen Jahr. Neben einer österreichischen Wette, die live in Osttirol über die Bühne geht, sorgt Wettpatin Christiane Hörbiger für eine rot-weiß-rote Note auf der Wettcouch. Außerdem übernehmen Matthias Schweighöfer, Denzel Washington, Ralf Schmitz sowie Magdalena Neuner und Rolf Harting Wettpatenschaften. Für beste musikalische Unterhaltung sorgen Caligola und Leona Lewis.

Christiane Hörbiger ist Wettpatin der österreichischen Außenwette

Die große Stärke der Familie Halbfurter aus Dölsach in Osttirol ist der familiäre Zusammenhalt und der gemeinsame Wunsch, bei "Wetten, dass ..?" ihre Wette zu gewinnen. Alles Geschmacksache - da sind sie sich sicher. Die Geschwister Halbfurter wetten, dass sie Kühe am Geschmack der frisch gemolkenen Milch unterscheiden können. In Offenburg übernimmt Christiane Hörbiger die Wettpatenschaft - um Ella (fünf Jahre), Michael (acht), Laura (zwölf) und Hannah (13) kennenzulernen, kam es im Vorfeld in Wien zu einem persönlichen Treffen. Fotos davon sind ab sofort unter foto.ORF.at abrufbar. Die Idee zur Wette hatte Laura: "Ich bin früher mit meinem Papa in den Stall gegangen. Da habe ich erkannt, dass jede Milch anders schmeckt. So hatten wir die Idee!" Moderiert wird die Außenwette in Dölsach von Andrea Kiewel und Horst Lichter.

