Marion Mitterhammer, Miroslav Nemec und eine "Liebe mit Familienanschluss"

ORF-Premiere für "Lilly Schönauer"-Episode am 16. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Von Myanmar nach St. Gilgen am Wolfgangsee: Nachdem Publikumsliebling Marion Mitterhammer am 4. Jänner noch ihre Koffer für eine Reise ins "Traumhotel" gepackt hat, sorgt sie nun 90 Minuten lang für rot-weiß-rotes Gefühlskino. Denn eine alte Liebe hat ihre Spuren hinterlassen, und so stehen Marion Mitterhammer und Miroslav Nemec am Mittwoch, dem 16. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen 13. Episode der ORF-Romantikreihe vor einer "Liebe mit Familienanschluss". Neben Mitterhammer und Nemec standen in St. Gilgen am Wolfgangsee in weiteren Rollen und unter der Regie von Karola Hattop u. a. Peter Kremer, Pippa Galli, Luk Pfaff und Bela Baptiste vor der Kamera.

Marion Mitterhammer zum zweiten Mal in einer "Lilly Schönauer"-Episode

Nach "Verliebt in einen Unbekannten" wirkt Marion Mitterhammer nun bereits zum zweiten Mal in einer "Lilly Schönauer"-Episode mit. Diesmal ist sie als Johanna Gruber zu sehen, deren Leben durch die Begegnung mit einem alten Bekannten von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt wird. "Ich mag meine Rolle: Johanna Gruber ist eine berufstätige Mutter, die ihr Leben meistert. Mit Mitte vierzig verändert sich noch einmal etwas in ihrem Leben - nicht zuletzt durch die Liebe. Und das ist doch schön! Und meine wunderbaren Kollegen haben es mir sehr leicht gemacht, auch Karola Hattop, die Regisseurin, war ein Glücksfall für mich. Übrigens habe auch ich kurz nach diesem Film geheiratet: einen Mann mit erwachsenen Kindern -fast so wie im Film, nur umgekehrt! Also, kein Kitschfilm, sondern die Realität", so Mitterhammer.

Mehr zum Inhalt

Turbulente Zeiten für Johanna Gruber (Marion Mitterhammer): Endlich kommen wieder einmal ihre erwachsenen Kinder in den Semesterferien nach Hause. Sohn Max (Bela Baptiste) studiert in Wien, Tochter Marie (Pippa Galli) in Salzburg. Für den Abend ist ein gemeinsames Essen geplant, bei dem die Kinder Johannas neuen Lebensgefährten Klaus (Peter Kremer) kennenlernen sollen. Eine gewisse Anspannung liegt in der Luft. Während der Vorbereitungen steht plötzlich Walter (Miroslav Nemec) auf Johannas Terrasse. Die beiden verband eine leidenschaftliche Liebe, bevor Walter vor mehr als 20 Jahren als Literaturprofessor nach Boston ging. Nun ist er zurückgekommen, um das Haus seiner verstorbenen Eltern zu verkaufen und seine alte Liebe wiederzusehen. Als er jedoch merkt, dass er Johanna mit seinem überraschenden Auftauchen verunsichert, zieht er sich diskret zurück. Der Abend verläuft in fröhlicher Runde, und Johanna registriert erleichtert, dass Klaus bei ihren Kindern gut ankommt. Doch die Begegnung mit Walter am Nachmittag hat Spuren hinterlassen. Das Wiedersehen hat in ihr Gefühle ausgelöst, die sie längst für erloschen hielt. Doch Johanna beschließt, vernünftig zu sein und ein weiteres Treffen mit Walter zu vermeiden. In dieser aufwühlenden Situation erzählt ihr Marie, sie habe sich in Salzburg in einen jungen Mann verliebt, der mit seinem Vater aus Amerika hier ist. Das stürzt Johanna in Gewissensnöte. Bei Walters Abreise war sie mit Marie schwanger und ist bis heute nicht sicher, ob er nicht vielleicht der Vater ist. Nun ist sie gezwungen, sich der Vergangenheit zu stellen.

"Lilly Schönauer - Liebe mit Familienanschluss" ist eine Produktion der Bavaria Fernsehproduktion (Produzent: Ronald Mühlfellner, Producerin: Julia zu Rantzau) und der Graf Filmproduktion (Produzent:

Klaus Graf) in Koproduktion mit dem ORF und der ARD Degeto für Das Erste, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.

"Lilly Schönauer - Liebe mit Familienanschluss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

