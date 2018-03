Zoo Salzburg - Neuer tierärztlicher Leiter ungeeignet?

EndZOO spricht von schlechtester Wahl und anhaltenden Führungsproblemen

Wien (OTS) - EndZOO Österreich bezeichnet die Ernennung des ehemaligen Münchner Zoodirektors Henning Wiesner zum neuen tierärztlichen Leiter des Salzburger Zoo Hellbrunn heute als "schlechteste Wahl". Hintergrund der Kritik an Wiesners Person ist die Tatsache, dass drei Menschenaffen unter der Aufsicht des ehemaligen Münchner Zoodirektors Wiesner aufgrund baulicher Mängel verunglückten und qualvoll verstarben. So ertranken bereits zwei Schimpansen im Wassergraben ihres Außengeheges, weil dieser ganz offensichtlich für eine Selbstrettung keine baulichen Voraussetzungen hatte. Zudem wurde ein Orang-Utan-Baby im vermeintlichen Sicherheitsnetz von seinem eigenen Vater stranguliert, weil der vorgeschriebene Abstand zwischen Wand und Netzkonstruktion nicht eingehalten wurde. Zudem hatte Wiesner nachweislich Kontakte zu dubiosen Tierhändlern die Tierbabys auch an Zootierschlachter veräußerten. Angesicht dieser mehr als fragwürdigen Ernennung spricht EndZOO auch von "anhaltenden Führungsproblemen" im Salzburger Zoo.

"Ein ehemaliger Zoodirektor, unter dessen Führung es zu baulichen Mängeln und letztendlich zum Tod von Zoo-Insassen kommt, ist für eine leitende Funktion, bei der es erneut um Sicherheit, Gesundheit und Leben fühlender Individuen geht, eindeutig ungeeignet. Dass der Salzburger Zoo diese verantwortungsvolle Stelle an eine Person mit solch einen schlechten Zeugnis vergibt, ist für uns nicht nachvollziehbar und zeugt von anhaltender Kopflosigkeit im Salzburger Zoo", so ZOO-Experte und EndZOO-Sprecher Frank Albrecht.

Rückfragen & Kontakt:

Frank Albrecht

EndZOO Österreich

Berlagasse 36, 1210 Wien

Tel. 0650/3218978

E-Mail: kontakt @ endzoo.at

www.endzoo.org