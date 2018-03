RMA: Schieder für Zweckwidmung der Wohnbaumittel

Finanzstaatssekretär fordert ein Spekulationsverbot mit Wohnbaumittel

Wien (OTS) - Nach dem Finanzskandal in Salzburg fordert Sekretär Andreas Schieder (SPÖ) eine Zweckwidmung der Wohnbauförderung ab 2014. "Die Wohnbauförderung muss dort ankommen, wofür sie gedacht ist: beim Wohnbau", sagt er in den aktuellen Ausgaben der Regionalmedien Austria.

Immerhin zahle, so der Politiker, jeder Arbeitnehmer 0,5 Prozent seines Bruttoeinkommens in ebendiesen Fördertopf ein. 2012 waren dies in Österreich mehr als 870 Millionen Euro. "Damit soll leistbarer Wohnraum geschaffen werden", setzt der Staatssekretär nach. Gehe es nach dem Staatssekretär, sollten Wohnbaumittel nur für Veranlagung oder Investitionen in den Wohnbau verwendet werden.

