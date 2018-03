Messepremiere HausBau + EnergieSparen Tulln

Die Messe für Bauen, Energie & Wohnen vom 25. bis 27. Jänner 2013

Tulln (OTS) - Die "HausBau + EnergieSparen" ist mit mehr als 270 Fachausstellern die logische Ergänzung zu den etablierten Messen "pool+garden Tulln" und "Int. Gartenbaumesse Tulln": Die Messe Tulln ist damit auf dem Weg zum einzigartigen Kompetenzzentrum für "Wohnen&Leben" in "Haus&Garten". Das umfassende Angebot in den drei Messen deckt die Bedürfnisse rund um Haus und Garten gesamthaft ab und schafft für den Standort Tulln eine Überlegene Stellung am Markt. Mit der IG Passivhaus, dem Eco Plus Cluster für Bauen und Energie und dem Photovoltaik Verband Austria konnten hochkarätige Kooperationspartner gewonnen werden.

Kompetenzzentren auf der HausBau + EnergieSparen:

Bauen

Bauen und Energiesparen - zwei Begriffe die unmittelbar mit einander verbunden sind. Bau- und Dämmstoffe, Fenster, Türen und Dächer sind die Grundlagen für energieeffizienten Bauen. Egal ob im boomenden Fertigteilhaus oder beim Haus vom Baumeister - Ziel ist es durch energiesparendes Bauen die Betriebskosten des Eigenheims so gering wie möglich zu gestalten.

Energie & Heizen

Das Haus der Gegenwart ist passiv und das dank der neuen Technologien. Die Wärme kommt aus der Erde, vom Wärmetauscher und / oder von der Sonne. Auch der Strom kann mit Photovoltaik und Windenergie das neue Zuhause fast autonom versorgen. Erneuerbare Energie liegt im Trend und ist daher eines der wesentlichen Themen der "HausBau & EnergieSparen" in Tulln.

Zukunftstechnologie Photovoltaik:

Unter Photovoltaik versteht man die Umwandlung von Sonnenenergie, in elektrische Energie. Der Name setzt sich aus den Bestandteilen "Phos" - das griechische Wort für Licht - und "Volta" - nach Alessandro Volta, einem Pionier der Elektrizität - zusammen. Auf der HausBau + Energie Sparen finden Sie geballte Informationen von den verschiedensten Anbietern, angefangen vom Anlagenerrichter, Anlagenplaner, Energiedienstleister, Händler und Institutionen bis hin zu Produzenten.

Warmwasser und Bad

Warmwasserbereitung, Installationen, Fliesen, Sanitär sind für das herkömmliche Badezimmer ebenso Thema wie für die immer moderner werdenden "Wellness Oasen" mit Sauna und Dampfbad. Verwirklichen Sie sich Ihr Traumbad in den eigenen vier Wänden. Entspannt baden & energiesparend heizen - das ist der Trend für die Zukunft - weil Energiekosten "niemanden kalt lassen". Und bei den Materialien ist nichts unmöglich. Holz bringt Wärme, Schönheit, und Natürlichkeit ins Badezimmer - und Individualität sowieso.

Inneneinrichtung und Küchen

Seit Jahren im Trend: die Wohnküche. Somit nichts Neues von der Küchenfront? Doch! Denn anstatt nur Modellpflege zu betreiben, zeigt sich heute die (Wohn-)Küche von heute als gemeinsames ganzes mit dem Wohnzimmer. Die Grenzen sind fließend, Wohngefühl und Kochkunst verschmelzen miteinander. Die Küche von heute ist vor allem ein Kommunikationszentrum.

Beratung und Sicherheit

Die Themen Beratung von der Immobilie über die Finanzierung bis zur Versicherung, wie auch Sicherheit von der Alarmanlage über Sicherheitsschlösser bis hin zur Zutrittskontrolle runden die Messeinhalte ab.

NEU: ÖBB EVENTticket: Mit dem ÖBB EVENTticket um 25 % günstiger zur HausBau + EnergieSparen und retour.

In nur 19 Minuten von St. Pölten, in nur 10 Minuten von Wien -Hütteldorf zum Bahnhof Tullnerfeld. Von dort wird es mit dem neuen Shuttleservice der Messe direkt zur HausBau + EnergieSparen gehen. Dazu gibt es noch 25% ÖBB - Ermäßigung, wenn Sie die HausBau + EnergieSparen mit einem EVENTticket besuchen. "Es war uns ein Anliegen, auch Besuchern, die nicht mit ihrem eignen PKW anreisen, eine wirkliche Alternative zu bieten. Mit dem ÖBB Eventticket und dem neuen Shuttleservice ist uns das gelungen," so Mag. Wolfgang Strasser. Als weiteres Zuckerl gibt es für die Besucher, bei Vorlage Ihres Eventtickets, 25% Ermäßigung auf den Eintrittspreis.

Eintrittspreise:

Erwachsene Euro 10,00

Senioren- und Studentenkarte Euro 8,00

Jugendkarte (6-15 Jahre) Euro 2,00

Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.) Euro 8,00



Öffnungszeiten: Freitag, 25. Jänner bis Sonntag 27. Jänner

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.bauenergie-tulln.at

