Exklusiv-Interview mit Lance Armstrong auf DMAX und DISCOVERY CHANNEL!

München (ots) -

"Lance Armstrong: Das Exklusiv-Interview mit Oprah Winfrey" in weltweiter Erstausstrahlung und mit deutscher Simultanübersetzung

In der Nacht von Donnerstag, 17.01., auf Freitag, 18.01., 03:00 Uhr morgens auf DISCOVERY CHANNEL (u.a. bei Sky)

Free-TV-Premiere am Freitag, 18.01., 19:15 Uhr auf DMAX

In einem weltexklusiven Interview mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey wird Ex-Radprofi Lance Armstrong zum ersten Mal nach den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen über die Ereignisse des vergangenen Jahres sprechen.

Das 90-minütige Interview mit dem Titel "Lance Armstrong: Das Exklusiv-Interview mit Oprah Winfrey" wird am Donnerstag, 17. Januar um 21:00 Uhr Ortszeit auf dem amerikanischen "Oprah Winfrey Network" ("OWN") ausgestrahlt. DISCOVERY CHANNEL zeigt das Interview exklusiv und zeitgleich um 03:00 Uhr morgens hiesiger Zeit im deutschen Fernsehen - und mit deutscher Simultanübersetzung! Noch am selben Tag, Freitag, 18.01., folgt um 19:15 Uhr die Free-TV-Premiere auf DMAX sowie parallel eine Wiederholung auf DISCOVERY CHANNEL.

Winfrey wird Armstrong in seinem Heimatort Austin, Texas treffen. Das wird Armstrongs erstes Interview nach der Aberkennung seiner sieben Tour-de-France-Titel sein. Nachdem der Bericht der US-Anti-Doping-Agentur über die Doping-Aktivitäten Armstrongs veröffentlicht wurde, erhielt der 41-jährige eine lebenslange Sperre für den Profi-Radsport und verlor zudem einen Großteil seiner Sponsoren. Des Weiteren trat der US-Amerikaner Ende letzten Jahres als Vorsitzender der von ihm gegründeten Stiftung "Livestrong" zurück.

Rückfragen & Kontakt:

Sigrid Eck

Communications & PR Manager

Discovery Communications Deutschland

Sternstraße 5 | 80538 München | Germany

+49-(0)89 206 099-122

sigrid_eck @ discovery.com



dmax.de | discovery.de | animalplanet.de

press.discovery.com



Nadim Natour

Consumer Communications

Discovery Communications Deutschland

Sternstraße 5 | 80538 München | Germany

+49-(0)89 206 099-205

nadim_natour @ discovery.com



dmax.de | discovery.de | animalplanet.de

press.discovery.com