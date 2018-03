ÖAMTC-Umfrage bestätigt: 80 Prozent der Teilnehmer halten Führerschein-Mehrphasentraining für sinnvoll (Teil 2) (+Foto)

Durch Training kann man Gefahren besser einschätzen und bei kritischen Situationen schneller reagieren

Wien (OTS) - "Das größte Problem für Fahranfänger ist, dass sie ihr Fahrverhalten nicht der jeweiligen Situation anpassen. Um dem vorzubeugen und die Führerscheinneulinge für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren, ist das Fahrtechnik Training im Rahmen der Mehrphasenausbildung ein geeignetes Mittel", erklärt Christoph Mondl, stellvertretender Verbandsdirektor des ÖAMTC. Eine österreichweite Online-Umfrage des ÖAMTC zeigt, dass auch die Betroffenen selbst das Mehrphasen-Training fast durchwegs positiv beurteilen. Befragt wurden dazu im Herbst 2012 in zwei Gruppen Mehrphasen-Teilnehmer in einem ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum aus den Jahren 2010 & 2011 (ca. 400 Befragte Pkw Mehrphase) sowie aus 2012 (ca. 300 Befragte Pkw / 150 Motorrad Mehrphase). In allen Gruppen erachten etwa 80 Prozent das Mehrphasen-Training als sinnvoll. Als Hauptgrund wird das Lernen von richtigem Reagieren in Extrem- bzw. Gefahrensituationen genannt.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (ca. 70 - 80 Prozent der Pkw-Teilnehmer, 90 Prozent der Motorrad-Teilnehmer) ist außerdem der Meinung, dass das Training ihr Fahrverhalten positiv beeinflusst hat. "Die Teilnehmer sind der Meinung, dass sie nach dem Training mögliche Gefahren besser einschätzen können, ihre Geschwindigkeit eher den Fahrverhältnissen anpassen und kritische Situationen stärker vermeiden können", erklärt der stellvertretende ÖAMTC-Verbandsdirektor.

Rund 60 Prozent der vom ÖAMTC befragten Teilnehmer aus 2010/11 gaben zudem an, nach dem Training bereits Erfahrungen mit einer heiklen Situation im Straßenverkehr gemacht zu haben. "Von dieser Gruppe, also jenen Personen, die schon eine Gefahrensituation erlebt haben, sind vier Fünftel der Meinung, dass ihnen die Inhalte aus dem Mehrphasen-Training geholfen haben, mit diesen heiklen Situationen besser umzugehen. Schnelleres Reagieren in Gefahrensituationen und richtiges Notbremsen konnten am häufigsten umgesetzt werden", unterstreicht Mondl die Bedeutung des praktischen Trainings für junge Lenker.

ÖAMTC Fahrtechnik als Vorreiter - Ausbildungsmodell international beachtet

Insgesamt erweist sich die praxisorientierte Mehrphasen-Ausbildung als Erfolg. Auch international wird das österreichische Modell beobachtet und kopiert. Die ÖAMTC Fahrtechnik war einer der Wegbereiter dieser Ausbildungsform und hat über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Fahrsicherheitsprogramme. Seit Einführung der Mehrphasen-Ausbildung haben 375.750 Teilnehmer ein Mehrphasentraining in einem ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum absolviert (305.450 Pkw, 70.300 Motorrad).

In den österreichweit neun Fahrtechnik Zentren werden die gesetzlichen Anforderungen für die Durchführung von Mehrphasen-Trainings bei weitem übertroffen, Sicherheitszonen sind großzügig angelegt. Darüber hinaus stellt die ÖAMTC Fahrtechnik Teilnehmern, die kein eigenes Fahrzeug haben, ein Leihfahrzeug zur Verfügung. So kann jeder Teilnehmer das Training in einem eigenen Fahrzeug absolvieren. Fahranfänger trainieren außerdem in sieben Praxiseinheiten anstatt der vorgeschriebenen sechs - ein Plus, das ebenfalls der Sicherheit zugute kommt.

