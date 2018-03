Neues Sachthemen-Magazin im ORF-Programm von BR-alpha

"WikiTV - Wissen verstehen" - mit den Autorinnen und Autoren von Wikipedia und Wikiversity

Wien (OTS) - "Wikipedia", das Lexikon im Internet - mit mehr als einer Million Artikeln allein in der deutschsprachigen Version, ist gegenwärtig das meistgenutzte Online-Nachschlagewerk der Welt und rangiert unter den Top Ten der meistbesuchten Websites. Jetzt erobert die Lust am schnellen Nachschlagen und Verstehen von Begriffen und Themen das Fernsehen. Die neue alpha-Österreich-Sendereihe "WikiTV -Wissen verstehen" vermittelt wesentliche Inhalte und gesellschaftlich relevante Topics im Gespräch mit den Autorinnen und Autoren der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Die Diskussion ausgewählter Themenaspekte steht im Vordergrund. "Wissen verstehen" ist Anspruch und Leitspruch des neuen Sendungsprojekts, das am Montag, dem 28. Jänner 2013, im Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks startet.

"WikiTV -Wissen verstehen" will neugierig machen, interessante Fakten und Informationen erschließen. Im Fokus jeder Sendung steht das Durchleuchten bestimmter Fachgebiete. Die Wikipedia-Autorinnen und -Autoren beschäftigen sich oft lange Zeit mit der Erstellung ihrer Artikel und tragen mit leidenschaftlicher Begeisterung das "Wissen der Menschheit" zusammen. In "WikiTV - Wissen verstehen" beschreiben und erklären sie Wissenswertes, versuchen Zusammenhänge und Hintergründe verständlich zu machen. Die Freude an Bildung und der engagierten Weitergabe von Wissen spiegeln sich in der sorgfältigen Recherche und kollektiven Diskussion ihrer Artikel. Unterstützt werden die in den WikiTV-Sendungen über Internet zugeschalteten Wikipedianer von Special Guests, die zur Orientierung in umfangreichen Wissensgebieten beitragen, sowie durch das gezielte Nachschlagen typischer Begriffe und Stichworte.

"WikiTV - Wissen verstehen", 14-täglich, montags ab 19.30 Uhr in ORF/alpha-Österreich - Servicewiederholung: Di, 0.45 und 9.30 Uhr -geht abwechselnd mit zwei verschiedenen, 45-minütigen Sendungsformaten on air: sem WikiTV-"Magazin" - moderiert von Kenny Lang - und der WikiTV-"Vorlesung". Manuel Schneider, selbst Wikipedianer, präsentiert wissenschaftliche Vorlesungen und Vorträge à la "Wikiversity", einem Schwesterprojekt der Wikipedia. "WikiTV -Wissen verstehen" wird vom ORF produziert - in Zusammenarbeit mit Wikimedia Deutschland/Österreich/Schweiz. BR-alpha wird über Satellit ASTRA 1H (digital) ausgestrahlt und ist europaweit in Kabelnetzen zu empfangen. Die Sendungen sind nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen auf der alpha-Österreich-Homepage http://magazine.ORF.at/alpha/ sowie auf WikiCommons kostenfrei als Video-on-Demand abrufbar.

In der ersten Ausgabe von "WikiTV - Wissen verstehen" am 28. Jänner steht die Online-Enzyklopädie Wikipedia selbst im Mittelpunkt der Sendung, am 4. Februar folgt die erste WikiTV-"Vorlesung". Für 2013 sind verschiedene Themenschwerpunkte wie "Erwerbstätigkeit im Wandel der Zeit", "Gentechnik" und "Bionik" geplant. Auch Wikipedia-Ereignisse wie "Wiki Loves Monuments" werden vorgestellt.

