EU-Forschungsbudget - Karlheinz Töchterle setzt sich für "breite Unterstützung" ein

Wissenschafts- und Forschungsminister bei Neujahrsempfang des Forschungsrates

Wien (OTS) - Die "Innovation als Schlüsselwort" stellte Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle beim Neujahrsempfang des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, an dem er gestern Abend gemeinsam mit Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner und Infrastrukturministerin Doris Bures teilnahm, in den Mittelpunkt seiner kurzen Rede. "Innovation bedeutet von seiner Wurzel (novus) her nicht nur 'neu', es ist mit 'revolutionär' und 'umstürzend' viel weiter gefasst", so Töchterle. Es gebe ständig "umstürzende, neue Erkenntnisse - fast immer aus einer vom Erkenntnisgewinn getriebenen Forschung. Das ist das movens der Forschung und erzeugt ein Klima der Innovation und Erneuerung. Daher ist es zentral, die Forschung gesamthaft zu fördern." Als Beispiele nannte der Minister die Arbeiten am Kernforschungszentrum CERN sowie an den Observatorien der Europäischen Südsternwarte (ESO).

Betreffend die Ausgestaltung des achten EU-Forschungsrahmenprogramms "Horizon 2020" (2014 - 2020) setzt sich der Minister in Hinblick auf die in den kommenden Wochen zu führenden Budgetverhandlungen für "breite Unterstützung" ein. Gerade auch Österreich profitiert von den Forschungsgeldern, verwies Töchterle auf die hohe Rückflussquote von 130 Prozent. "Die heimischen Universitäten und Forschungseinrichtungen sind hier also schon sehr kundig und kooperativ." Um dies weiter auszubauen, sei auch ein entsprechender Schwerpunkt in den Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten (2013 - 2015) gesetzt worden. Weiters bekräftigte er, dass sich Österreich aktiv in die inhaltliche Ausgestaltung von "Horizon 2020" eingebracht hat: "Wir haben uns für eine Stärkung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften stark gemacht, ebenso für die Forschung in kleinen und mittleren Unternehmen. Beide Anliegen wurden verankert."

Insgesamt sieht der Minister Österreich im Forschungsbereich "gut unterwegs". Er dankte dem Forschungsrat für sein Engagement und die "sehr konstruktive, wechselseitige Zusammenarbeit" - nun gelte es, "den Erfolgsweg weiter gemeinsam zu gehen".

