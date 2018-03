Naomi Dutzi mit 93% zur Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend gewählt

23-jährige Niederösterreicherin streicht vor allem die frauenpolitische Krisendimension hervor

Wien (OTS) - Von Samstag bis Sonntag fand in Graz die Frauenkonferenz der Sozialistischen Jugend Österreich (SJÖ) statt. Die Niederösterreicherin Naomi Dutzi wurde mit rund 93% der Stimmen zur neuen Frauensprecherin gewählt, und folgt somit auf Laura Schoch. Als langjährige frauenpolitische Sprecherin der Sozialistischen Jugend Niederrösterreichs und aktuelle Landtagskanditatin der SJNÖ, kann Dutzi bereits aus einem großen Erfahrungspool schöpfen. Die frauenpolitische Sekretärin der Sozialistischen Jugend, Julia Herr, wurde überdies in ihrer Funktion bestätigt.

Neben den Wahlen der frauenpolitischen Sprecherin und Sekretärin stand die Konferenz vor allem im Zeichen der konservativen Sparpolitik, und ihrer Dimension für die Frauen. Außerdem wurde wieder eine Bestandsaufnahme der frauenpolitischen Situation in Österreich vorgenommen und in Anträgen und Resolutionen bestehende Herausforderungen, und linke, feministische Antworten darauf diskutiert. "Die aktuelle desaströse Krisenbekämpfung trifft, durch Kürzungen im Sozialbereich vor allem die Frauen. Werden Kinderbetreuungsplätze gestrichen, sind die Frauen dafür zuständig, ganztägig auf ihre Kinder aufzupassen. Werden PatientInnen früher aus den Krankenhäusern entlassen, sind Frauen dafür verantwortlich, diese zu Hause zu pflegen. Wird bei den Pensionen gekürzt, dann trifft dies in erster Linie die Frauen, deren Pensionen ohnehin niedriger sind als die der Männer", übt die frisch gewählte Sprecherin, Naomi Dutzi, am kontraproduktiven Zerstörungskurs der Konservativen harte Kritik.

"Desto länger die Rezession dauert, desto schlimmer wird außerdem die Lage der Frauen am Arbeitsmarkt. Gerade durch die prekären Beschäftigungsverhältnisse, in denen größtenteils Frauen arbeiten, sind sie leichter kündbar. Faktisch sind jetzt schon mehr Frauen als Männer arbeitslos. Auch die geschlechterspezifische Neueinstellungsquote hat sich drastisch verschlechtert, hielt sie sich vor Beginn der Krise noch die Waage, so fiel die Neueinstellungsquote von Frauen bereits 2009 hinter diejenige der Männer zurück. Männer zu Hauptopfern der Krise zu stilisieren und dadurch einen Krisenmythos zu erschaffen, dient als Instrument zur Sicherung des Status Quo. Bestehende Machtverhältnisse werden so einzementiert", führt Dutzi abschließend aus.

