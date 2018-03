"Runder Tisch" und "Weltjournal" im Zeichen der Wehrdienst-Debatte

Am 16. Jänner ab 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fünf Tage vor der Volksbefragung zur Wehrpflicht steht ORF 2 am Mittwoch, dem 16. Jänner 2013, ein weiteres Mal im Zeichen dieses vieldiskutierten Themas. Am "Runden Tisch" versammelt zunächst Ingrid Thurnher die Klubobleute der Parlamentsparteien, im Anschluss wirft das "Weltjournal" einen Blick über die Grenzen auf die Armeen anderer Länder.

"Runder Tisch: Parteien-Wettstreit ums Heer", 22.25 Uhr, ORF 2

Vor der ersten bundesweiten Volksbefragung beziehen Österreichs Parlamentsparteien noch einmal ihre Positionen zur Zukunft des Bundesheeres. Am "Runden Tisch" bei Ingrid Thurnher diskutieren am Mittwoch, dem 16. Jänner, um 22.25 Uhr in ORF 2 die Klubobleute der sechs im Nationalrat vertretenen Parteien:

Josef Cap, Klubobmann, SPÖ

Karlheinz Kopf, Klubobmann, ÖVP

Heinz-Christian Strache, Klubobmann, FPÖ

Eva Glawischnig, Klubobfrau, Die Grünen

Josef Bucher, Klubobmann, BZÖ

Robert Lugar, Klubobmann, Team Stronach

"Weltjournal: Berufsheer oder Wehrpflicht? - Vier europäische Beispiele", 23.10 Uhr, ORF 2

Europas Armeen stehen in Friedenszeiten vor völlig anderen Aufgaben als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Mittlerweile haben 21 der 27 EU-Staaten die allgemeine Wehrpflicht aufgegeben und auf Freiwilligenarmeen umgestellt. Durch die anstehende Volksbefragung über die Zukunft des Bundesheeres am 20. Jänner wird auch in Österreich hitzig diskutiert, wie eine moderne Armee organisiert sein soll. Für das von Eugen Freund präsentierte "Weltjournal" haben sich Christa Hofmann und Burgit Bock in vier EU-Ländern angesehen, welche Erfahrungen man mit unterschiedlichen Modellen gemacht hat.

- In Großbritannien genießt die Berufsarmee hohe gesellschaftliche Anerkennung. In vielen Konflikten eingesetzt, gilt sie als eine der professionellsten Armeen der Welt.

- Schweden etwa zahlt seinen Zeitsoldaten einen niedrigen Sold und muss daher stark auf positive Imagewerbung des Soldatenberufs setzen, um genügend Freiwillige zu rekrutieren.

- Dänemark hat die Wehrpflicht beibehalten, die Armee zahlt allerdings so gut, dass die erforderlichen Mannschaftsstärken fast durchwegs von Freiwilligen gestellt werden.

- In Belgien hat die Bildung von rechtsradikalen Zellen innerhalb der Berufsarmee zu besonderen Kontrollmechanismen geführt, um die Entstehung eines "Staats im Staate" zu verhindern.

Der weitere ORF-Fahrplan zur Volksbefragung

Am Tag der Volksbefragung, dem 20. Jänner, meldet sich ORF 2 erstmals um 16.55 Uhr live mit der ersten Hochrechnung. Nach weiteren Live-Einstigen um 18.25, 18.30 und 18.57 Uhr steht um 21.50 Uhr eine "ZiB 2 spezial" auf dem Programm, ehe um 22.15 Uhr ein weiteres "im ZENTRUM" mit Repräsentanten aller sechs Parlamentsparteien den ORF-Schwerpunkt beendet. Die ORF-Radios berichten ebenfalls ausführlich darüber und bringen mehrere "Journal Panorama"-Ausgaben zum Thema.

Die ORF-TVthek bietet einen Themencontainer mit dem Titel "Geschichte des Bundesheers" mit ca. 30 Berichten, Dokumentationen und Beiträgen aus dem ORF-Archiv. Zudem berichten das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT umfangreich.

