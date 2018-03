Gesucht: Tierfreund des Jahres 2012

Verein PFOTENHILFE zeichnet Menschen mit Herz für Tiere aus

Wien (OTS) - Das neue Jahr hat bereits vor zwei Wochen begonnen. Nun möchte der Verein Pfotenhilfe das vergangene Jahr 2012 noch einmal Revue passieren lassen und sucht daher nach dem "Tierfreund des Jahres 2012".

Kennen Sie jemanden, der Außergewöhnliches für Tiere geleistet hat? Hat Ihr Bekannter nicht einfach weg geschaut, sondern ein ausgesetztes Tier in ein Tierheim wie die Pfotenhilfe Lochen gebracht? Hat ein freundlicher Feuerwehrmann Ihre ängstliche Katze vom Baum gerettet oder ein Arbeitskollege einen schwachen Igel über den Winter gesund gepflegt? Dann teilen Sie diese leider nicht selbstverständlichen Taten dem Verein Pfotenhilfe mit. "Wir rufen die Bevölkerung auf, uns bis 31. Jänner 2013 Menschen zu nennen, die durch besondere Aktionen ein großes Herz für Tiere bewiesen haben." sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein Pfotenhilfe. Schicken Sie den Namen und Wohnort der Person und eine kurze Begründung, warum diese "Tierfreund des Jahres 2012" werden sollte, an info @ pfotenhilfe.org oder an Verein PFOTENHILFE, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien.

Nominiert werden können keine Vereine oder Organisationen, sondern nur Privatpersonen, die sich in ihrer Freizeit für Tiere eingesetzt haben. "Wir möchten uns mit dieser Aktion herzlich bei all den Menschen bedanken, die ein großes Herz für Tiere haben und denen hilflose Geschöpfe nicht egal sind." so Weinand. Die drei größten "Tierfreunde des Jahres 2012" bekommen als Dankeschön für ihren Einsatz für die Tiere vom Verein Pfotenhilfe eine besondere Auszeichnung verliehen.

Sonja Weinand, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE sonja.weinand @ pfotenhilfe.org

Tel.: 0664 / 848 55 77

www.pfotenhilfe.org