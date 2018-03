AMADEUS International School Vienna: Tag der offenen Tür

"where excellence meets passion"

Wien (OTS) - AMADEUS International School Vienna ist eine neugegründete Schule deren Ziel die exzellente, internationale, akademische Schulbildung in Verbindung mit der Weitergabe des österreichischen Kulturerbes ist. Die Schule befindet sich im Gebäude der ehemaligen Semmelweis Klinik und verfügt über ein überaus hochkarätiges Netzwerk zu den Wiener Philharmonikern und dem Wiener Staatsopernballett.

"Kultur ist was vom Menschen bleibt". Das Kulturland Österreich mit Wien als Zentrum bietet ideale Voraussetzungen Kindern aus Österreich und aus der ganzen Welt das wertvolle Erbe eines Wolfgang Amadeus Mozart, eines Gustav Klimt, eines Ignaz Semmelweis zu vermitteln. Inspiriert von diesen außerordentlichen Persönlichkeiten entdecken die Schüler ihre eigenen Fähigkeiten, die gezielt gefördert werden.

Die Philosophie der AMADEUS International School Vienna.

Der Unterricht der AMADEUS International School Vienna folgt der Vision Heraklits: "Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen".

Die akademische Ausbildung an der AMADEUS International School Vienna.

Die AMADEUS International School Vienna folgt dem Lehrplan des IB Programmes, das in mehr als 3.500 IB World Schools in 143 Ländern unterrichtet wird. Die Ausbildung umfasst Volksschule ("primary years programme" - PYP), Gymnasium ("middle years programme" - MYP) und den Abschluss mit dem Internationalen Bakkalaureat ("diploma programme" -DP).

Die Unterrichtssprache ist Englisch. Deutsch ist ein Pflichtgegenstand für die gesamte Ausbildungszeit. Dies ermöglicht einerseits eine exzellente Ausbildung und individuelle Förderung im Sinne des internationalen IB Programmes, andererseits wird auf die Sprachkompetenzen in der Muttersprache großer Wert gelegt.

Im Gymnasium bietet AMADEUS International School Vienna zwei verschiedene Schwerpunkte an: den akademischen und den musikalischen. Für eine weiterführende Ausbildung an einer Universität und somit einer professionellen Karriere in jeder erdenklichen Branche wird mit dem akademischen Schwerpunkt eine exzellente Voraussetzung geschaffen. Der musikalische Schwerpunkt wiederum bereitet bestmöglich auf eine Musikkarriere an der Wiener Staatsoper, bei den Wiener Philharmonikern oder an einem der großen Opernhäuser dieser Welt vor.

AMADEUS "Day Care" & "Day Boarding".

Um den immer größeren Verpflichtungen berufstätiger Eltern gerecht zu werden, bietet AMADEUS International School Vienna "Day Care" für Volksschüler und "Day Boarding" für Gymnasiasten an.

Termine:

- 18. Januar 2013 von 15.00-18.00 Uhr

- 19. Januar 2013 von 15.00-18.00 Uhr

- 26. Januar 2013 von 15.00-18.00 Uhr

- 16. Februar 2013 von 15.00-18.00 Uhr

- 23. Februar 2013 von 15.00-18.00 Uhr



Infos unter: http://www.amadeus-vienna.com/open-house



Datum: 18.1. - 23.2.2013, jeweils 15:00 - 15:00 Uhr



Ort:

Bastiengasse 36-38, Haus 3, 1180 Wien



Url: http://www.amadeus-vienna.com/open-house



