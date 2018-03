EANS-News: C.A.T. oil treibt Ausschreibungssaison 2013 erfolgreich voran

Utl.: • Lukoil und TNK-BP vergeben Dreijahres-Aufträge für Hydraulic Fracturing in Höhe von EUR 190 Millionen

• Rund ein Viertel der Hydraulic-Fracturing-Kapazitäten erfolgreich für den Zeitraum von 2013 bis 2015 vermarktet

• C.A.T. oil liegt gut im Plan, die Ausschreibungssaison 2013 erfolgreich abzuschließen

Wien, 15. Januar 2013 (euro adhoc) - C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, gab heute bekannt, dass die operative Tochtergesellschaft CATKoneft zwei Dreijahres-Aufträge für Hydraulic Fracturing von Lukoil und TNK-BP in der Höhe von EUR 110 Millionen beziehungsweise EUR 80 Millionen (basierend auf einem Rubel-Euro-Wechselkurses von 40) gewinnen konnte. Aufbauend auf der Vermarktung von rund einem Viertel der Hydraulic-Fracturing-Kapazitäten für den ab 2013 beginnenden Dreijahres-Zeitraum und guten Fortschritten bei weiteren Ausschreibungen ist C.A.T. oil bestens positioniert, die Ausschreibungssaison 2013 in den kommenden Wochen erfolgreich abzuschließen.

Manfred Kastner, Vorstandsvorsitzender der C.A.T. oil AG, sagte: "Basierend auf dem ausgewogenen und umfangreichen Serviceportfolio von C.A.T. oil sind wir im vierten Quartal 2012 sehr optimistisch in die Ausschreibungssaison gestartet. Wir können heute stolz verkünden, dass wir unsere Kapazitäten bis jetzt sehr effizient vermarktet haben. Wir sind sehr zuversichtlich, was unsere Erwartungen an ein weiteres Jahr des profitablen Wachstums von C.A.T. oil betrifft."

Es ist speziell die Laufzeit, welche die neuen Verträgen so besonders macht. In der russischen Industrie für Öl- und Gasfelddienstleistungen wird hauptsächlich mit Vertragslaufzeiten von einem Jahr gearbeitet. Verträge über mehrere Jahre werden nur an jene Dienstleister vergeben, die sich durch besonders hohe Qualität auszeichnen.

Manfred Kastner ergänzte: "Die Vergabe dieser beiden Dreijahres-Verträge durch Lukoil und TNK-BP, beide langjährige und hoch angesehene Kunden von uns, erhöht nicht nur die langfristige Planungssicherheit in Bezug auf unsere Umsätze sondern verdeutlicht auch das Vertrauen der Kunden in C.A.T. oil. Auf dieses Vertrauen werden wir aufbauen und unsere Marktposition weiter stärken, um die erste Wahl zu sein, wenn hohe Qualität, Verlässlichkeit und Effizienz zählen."

Die Hydraulic-Fracturing-Services der neuen Verträge sollen vorranging in den Regionen Kogalym und Nizhnevartovsk in Westsibirien durchgeführt werden.

Über die C.A.T. oil AG

Die C.A.T. oil AG ist einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet Dienstleistungen an, mit denen die Lebensdauer von Öl- und Gasquellen verlängert oder unerschlossene Öl-und Gasquellen zugänglich gemacht werden können. Das Wachstum des Unternehmens basiert auf folgenden Faktoren: Aufgrund schrumpfender Öl- und Gasressourcen müssen bereits erschlossene Ölfelder bestmöglich stimuliert werden, um Fördermengen zu optimieren. Gleichzeitig werden stillgelegte Vorkommen reaktiviert oder durch neue Methoden anderweitig zugänglich gemacht, um auch diese bis zum Maximum auszuschöpfen. Zusätzlich bietet C.A.T. oil inzwischen mit der dritten Servicelinie, dem Conventional Drilling, Verfahren an, mit denen völlig unerschlossene Öl- und Gasvorkommen zugänglich werden können.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Nach dem Börsengang im Jahr 2006 investierte C.A.T. oil zusätzlich mehr als 250 Millionen Euro in weitere Kapazitäten und Services: Sidetrack Drilling wurde zum zweitwichtigsten Service des Unternehmens. In 2011 wurde ein weiteres umfangreiches Investitionsprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro, insbesondere zur Erweiterung des Service-Portfolios um High Class Conventional Drilling, begonnen, das 2012 abgeschlossen wurde.

Zum Dienstleistungsportfolio von C.A.T. oil zählen außerdem Cementing sowie seismische Services. Mit seinen neuen Flotten und Rigs differenziert sich C.A.T. oil erfolgreich am Markt, da die hochmoderne Technologie äußerst zeiteffiziente und effektive Öl- und Gasförderung ermöglicht. Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom, KazMunaiGaz, LUKOIL, Rosneft und TNK-BP. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren ein verlässlicher Geschäftspartner.

C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte im ersten Halbjahr 2012 durchschnittlich 2.469 Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

