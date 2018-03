VÖZ-Präsident Kralinger: "Erhöhung der Presseförderung nicht auf lange Bank schieben"

Verlegerpräsident zeigt sich über Konsens in der Regierung erfreut: "Schulterschluss, der heimischen Qualitätsjournalismus stärken kann"

Wien (OTS) - VÖZ-Präsident Thomas Kralinger begrüßte das klare Bekenntnis von ÖVP Klubobmann Karlheinz Kopf zu einer deutlich höheren Dotierung der Presseförderung als von Medienstaatssekretär Josef Ostermayer angepeilt und hob erfreut den Konsens in der Koalition hervor: "Die Bundesregierung hat die Notwendigkeiten des Medienmarktes in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erkannt und will darauf reagieren. Damit gibt es nun einen Schulterschluss der Regierungspartner, der das wirtschaftliche Fundament des heimischen Qualitätsjournalismus stärken kann." Aus der Sicht des Verbandes Österreichischer Zeitungen ist ein Fördervolumen von 50 Millionen Euro notwendig, um den Herausforderungen am heimischen Medienmarkt wirkungsvoll zu begegnen.

Die angespannte wirtschaftliche Situation der VÖZ-Mitgliedsmedien würde es nicht zulassen, "die Anhebung der Presseförderung weiter auf die lange Bank zu schieben". Nun gehe es laut Kralinger darum, die Erhöhung noch vor der Nationalratswahl im Herbst 2013 in "trockene Tücher zu bringen". Schließlich sei eine Reform des Förderinstruments auch für diese Legislaturperiode im gemeinsamen Regierungsprogramm paktiert und bei der Regierungsklausur im Frühjahr 2011 nochmals bekräftigt worden.

Darüber hinaus forderte der Verlegerpräsident, die Schieflage am heimischen Medienmarkt nicht weiter fortzuschreiben: "Während der Gesetzgeber dem ORF bereits im vergangenen Sommer eine stolze Gebührenerhöhung zur Inflationsabgeltung zugestanden hat und nun über weitere Gebührenmittel verhandelt, wurde die Presseförderung seit mehr als zwölf Jahren immer weiter gekürzt. Zugleich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgrund der gesicherten Gebührenfinanzierung nicht derart von den sich verändernden Marktbedingungen betroffen wie private Medienunternehmen. Die Erhöhung der Presseförderung wäre ein kräftiges Bekenntnis der Bundesregierung zum dualen Mediensystem."

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Zeitungen

Mag. Andreas Csar

Tel.: 0 664 33 29 419

E-Mail: andreas.csar @ voez.at