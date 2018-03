Short Cycle Academy: Der schnelle Weg zur berufsbezogenen akademischen Ausbildung

Einzigartiges, innovatives Studienangebot in Österreich

Wien (OTS) - Mit der innovativen Short Cycle Academy mit Ausbildungsziel zum/zur "Akademischen Business-ManagerIn" bietet die Fachhochschule des bfi Wien eine einzigartige, praxisorientierte, akademische Ausbildung an. In kompakter Form werden berufsqualifizierende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse vermittelt. "Die Fachhochschule des bfi Wien schließt mit der 'Short Cycle Academy' eine Lücke in der Bildungslandschaft. Wir ermöglichen die Durchlässigkeit zu einem Studium an einer Hochschule oder die Option zu einer beruflichen Qualifikation", erklärt Geschäftsführer Dr. Helmut Holzinger.

Akademische Ausbildung für MaturantInnen und Personen ohne Matura

Die Short Cycle Acadmey richtet sich in an MaturantInnen, die sich zum Sommersemester nach der Studieneingangsphase neu orientieren. Weitere Zielgruppe sind Personen ohne Matura, die eine akademische Ausbildung anstreben und dies in möglichst kurzer Zeit. Die Short Cycle Academy bietet auch die Möglichkeit, noch fehlende ECTS Punkte für ein weiterführendes Studium (z.B. Masterstudiengang) zu erwerben. Interessierte können sich bis 20. Februar bewerben. Studienbeginn ist am 12. März 2013.

Innovatives Curriculum

In 600 Lehrveranstaltungsstunden werden 60 ECTS Punkte erworben.

Während des 1. Semesters werden Basiskenntnisse in Wirtschaftsrecht, Financial Accounting, Marketing/Vertrieb, Business English sowie Management Grundlagen vermittelt. Im 2. Semester erfolgt mit der Vertiefung eine Spezialisierung in den Bereichen Logistik, HR Management oder Managerial Accounting. Das 3. Semester führt mit den Fächern Wissenschaftliches Arbeiten zur wissenschaftlichen Abschlussarbeit, wobei auch Moderations- und Präsentationsskills und Konfliktmanagementtools vermittelt werden. Semesterübergreifend, aufeinander aufbauend, werden fundierte Kenntnisse in Projektmanagement, Methoden- sowie Interkulturelle Kompetenz erworben.

Über die Fachhochschule des bfi Wien

Die Fachhochschule des bfi Wien ist die einzige Hochschule in Wien, die von der EU mit dem ECTS-Label und Diploma Supplement Label ausgezeichnet wurde. Damit gehört die FH des bfi Wien zur Bologna-Elite und unterstreicht die Qualitätsführerschaft als eine der führenden Fachhochschulen Österreichs.

Neben sieben Bachelor-Studiengängen werden an der Fachhochschule des bfi Wien auch sechs Master-Studiengänge angeboten. In den 13 Studiengängen studieren derzeit rund 1.850 Studierende - rund 70% davon berufsbegleitend - ab Herbst 2013 werden es rund 1.900 sein.

Das Motto "Wir bilden Europas Spitze!" ist Programm: Die FH des bfi Wien setzt auf größten Europabezug in allen Studiengängen sowie auf eine starke Verbindung zwischen Praxisbezug und wissenschaftlicher Orientierung. Mit der Erlangung des Zertifikats "hochschuleundfamilie" setzt die FH des bfi Wien darüber hinaus auch Maßstäbe im Bereich Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium.

