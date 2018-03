STRABAG artaward international 2013 für Malerei und Zeichnung

Online-Bewerbungen bis 17. Februar 2013 möglich

Bregenz/Wien (OTS/VLK) - Auch heuer schreibt der Baukonzern STRABAG den artaward international für Malerei und Zeichnung aus. Angesprochen sind Künstlerinnen und Künstler bis 40 Jahre aus Österreich, Polen, Rumänien und Russland. Online-Bewerbungen können noch bis Sonntag, 17. Februar 2013 eingereicht werden.

Dieser internationale Kunstförderungspreis ist mit 15.000 Euro dotiert. Zusätzlich werden vier Anerkennungen zu je 5.000 Euro vergeben. Voraussetzung für die Bewerbung ist eine künstlerische Ausbildung (Studierende oder Absolventinnen bzw. Absolventen einer Kunstakademie, Hochschule oder Universität). Autodidakten sind nicht zugelassen. Zur Einreichung zugelassen sind Malerei und Zeichnung (keine thematischen Vorgaben). Nicht eingereicht werden können Installationen, Objekte, Videos, Digitalprints und Fotoarbeiten.

Nach der Online-Einreichung (Kurzbiografie, drei Werkfotos) entscheidet eine international besetzte Jury, welche Bewerbungen in die Endausscheidung kommen. Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner des STRABAG artaward international 2013 und der Anerkennungspreise werden im Juni 2013 bekanntgegeben. Nach der Preisvergabe und der Gesamtausstellung aller prämierten Werke erhalten die ausgezeichneten Künstlerinnen bzw. Künstler jeweils eine Einzelausstellung in der STRABAG Artlounge in Wien.

Für nähere Informationen siehe www.strabag-artaward.at.

