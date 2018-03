"demokrazija-ja-ja..." WIENWOCHE 2013 stellt Demokratie ins Zentrum und in Frage.

Kulturprojekt stellt Schwerpunkt und Ausschreibung für 2013 vor, die Einreichfrist endet am 25. Februar. Leitungsteam wurde für zwei weitere Jahre bestätigt.

Wien (OTS) - Das Kulturprojekt WIENWOCHE findet im Herbst 2013 (12. bis 29. September) zum zweiten Mal statt. Wie schon im vorigen Jahr wird das urbanistisch-aktivistische Projekt an unterschiedlichen Orten in Wien stattfinden und kostenlos zugänglich sein.

Im "Superwahljahr" 2013 stellt WIENWOCHE das Konzept der Demokratie ins Zentrum und stellt die Frage danach, was Demokratie heute heißt und für wen ihr Versprechen für Mitsprache- und Mitbestimmung gilt. "Wir suchen Inhalte, Strategien und Aktionsformen, die den derzeitigen gesellschaftlichen Konsens herausfordern und verändern wollen. Dieser bedeutet für Viele gerade nicht die Chance zu haben, ihre Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln, er bewirkt auch Ausschluss, Ausgrenzung und Ausbeutung.", so das vom "Verein zur Förderung der Stadtbenutzung" für zwei weitere Jahre bestätigte Leitungsteam Petja Dimitrova, Can Gülcü und Radostina Patulova.

Zu diesem Thema sucht WIENWOCHE in einer öffentlichen Ausschreibung inspirierende und irritierende, poetische und politische, kritische und utopische Projekte, die gesellschaftliche und politische Verhältnisse hinterfragen, in diese intervenieren und Veränderungsmöglichkeiten aufgreifen. WIENWOCHE lädt Einzelne, Gruppen oder Initiativen ein, sich mit einer Projektbeschreibung sowie Informationen zur eigenen Arbeit für die Teilnahme zu bewerben.

"Projekte bei WIENWOCHE 2013 sollen nicht nur Aufsehen erregen, sondern vielmehr in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern wirksam werden. Sie sollen durch gerechte, solidarische und selbstbestimmte Entwürfe zum Zusammenleben möglichst Viele in der Gesellschaft erreichen, begeistern und bewegen." betont das Leitungsteam.

Die Ausschreibung richtet sich an Alle, die sich mit dem diesjährigen Schwerpunkt anhand kultureller, politischer, sozialer, aktivistischer, theoretischer oder künstlerischer Arbeit auseinandersetzen. Die Einreichfrist endet am 25. Februar 2013.

