Aviso Fototermin Sima/Weisgram: 100.000 Blüten für den 91. Blumenball

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für den 91. Blumenball im Wiener Rathaus laufen auf Hochtouren. Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner verwandeln das Rathaus wieder in ein prächtiges Blumenmeer, rund 100.000 Blüten in orange, lila und weinrot/pflaume werden für den Ball, der am 18. Jänner über die Bühne geht, arrangiert.

Zum Fototermin der Vorbereitungen mit Umweltstadträtin Ulli Sima und Stadtgartendirektor Rainer Weisgram laden wir die VertreterInnen der Medien herzlich ein.

100.000 Blüten für den 91. Blumenball



Datum: 16.1.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

im Festsaal des Wiener Rathauses

1082 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Thon

Öffentlichkeitsarbeiterin

Wiener Stadtgärten (MA 42)

Telefon: 01 4000-42352

E-Mail: gabriele.thon @ wien.gv.at

www.park.wien.at