Level 3 ermöglicht dem NATO-Russland-Rat die Überwachung der Luftraumsicherheit auf Passagierflügen

London (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications B.V., eine Konzerngesellschaft von Level 3 Communications, Inc., gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Kommunikations- und Informationsstelle der NATO (NCIA) über die Installation und Wartung eines IP-VPN (Virtual Private Network) abgeschlossen habe, das zukünftig von der Luftraum-Kooperationsinitiative des NATO-Russland-Rats (NATO-Russia Council Cooperative Airspace Initiative - NRC CAI) genutzt werden soll.

Das gemeinsame System des NATO-Russland-Rats und der CAI wurde im Jahr 2009 fertiggestellt. Daraufhin begann die CAI, im Zuge ihrer Testphase zu prüfen, wie gut das System zur gemeinsamen Nutzung von Luftverkehrsinformationen geeignet ist. Im Dezember 2011 erklärten die zum NRC gehörenden Außenminister das System für betriebsbereit. Im Jahr 2013 wird der NRC nun die Möglichkeit haben, den Luftverkehr rund um die Uhr zu überwachen.

verfügbar.

Ziel der Initiative ist es, im Luftraum zwischen NATO und Russland für größere Transparenz zu sorgen, verdächtige Aktivitäten von Luftfahrzeugen aller Art zu erkennen und durch die Überwachung des NATO-Russland-Luftraums frühzeitige Warnungen aussprechen zu können. Als Teil des Projekts wird das Netzwerk von Level 3 verschiedene Überwachungsanlagen der NATO miteinander vernetzen und so die Überwachung und Abbildung von Aktivitäten im kommerziellen Luftraum in Echtzeit ermöglichen.

"Das Netzwerk von Level 3 wird die CAI-Anlagen der NATO miteinander vernetzen und so die Luftraumsicherheit für viele Tausend Passagiere auf den täglich stattfindenden internationalen Flügen zwischen NATO-Staaten und Russland verbessern - und natürlich auch für viele Millionen Bewohner am Boden", so Dr. Rene van der Heiden, Programm-Manager und Leiter des sogenannten Operations and Enhancement Support Team der NRC CAI.

"Das Netzwerk von Level 3 ist wie auch unsere IP-VPN-Dienste auf Leistung, Sicherheit und Produktivität ausgelegt. Wir sind sehr zufrieden, den Auftrag der NATO erhalten zu haben und bedeutende Standorte des gesamten CAI-Netzes mit IP-VPN-basierter Infrastruktur auszustatten", so James Heard, der für den EMEA-Raum zuständige Firmenchef von Level 3. "Mit unseren Diensten wird die NATO in der Lage sein, Informationen über den Luftverkehr auszutauschen und direkte Sprachkoordination einzusetzen - und zwar mit der erforderlichen Sicherheit und Zuverlässigkeit."

Informationen zur Kommunikations- und Informationsstelle der NATO

Die Kommunikations- und Informationsstelle der NATO (NCI) vernetzt Streitkräfte, die NATO und ganze Nationen jederzeit und standortunabhängig mit interoperablen Kommunikations- und Informationssystemen sowie dazugehörigen Diensten. Die NCI Agency fungiert als umfassender IT-Dienstleister der NATO und stellt hochmoderne C4ISR-Ressourcen wie Cyberabwehr- und Raketenabwehrsysteme bereit. Bei ihrer Stärkung der Allianz setzt die Agency auf branchenbewährte Verfahrensweisen und verfolgt einen Ansatz, der den kompletten Lebenszyklus abdeckt: angefangen bei Analysen und Konzeptentwicklung über Experimente und die Entwicklung von Fähigkeiten bis zu Betriebs- und Wartungstätigkeiten bei Missionen und Übungen. Die NCI Agency ist eine wichtige Stütze der SDCF-Initiativen (Smart Defence and Connected Forces) des NATO-Generalsekretärs.

Diese Informationen stammen von der Kommunikations- und Informationsstelle der NATO, die auch exklusiv für die zur Verfügung gestellten Inhalte verantwortlich ist.

