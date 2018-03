Heute in ORF 2 "Runder Tisch" über "Politik im Kriminal"

U. a. mit Strasser-Verteidiger Thomas Kralik

Wien (OTS) - Am Tag der erstinstanzlichen Verurteilung von Ex-ÖVP-Innenminister Ernst Strasser ändert der ORF sein Programm: An einem "Runden Tisch" unter der Leitung von Ingrid Thurnher diskutieren heute, am Montag, dem 14. Jänner, um 22.25 Uhr in ORF 2 zum Thema "Politik im Kriminal"

Dieter Böhmdorfer

Ex-Justizminister, FPÖ

Christian Pilnacek

Sektions-Chef im Justizministerium

Ulla Schmidt

profil

Thomas Kralik

Verteidiger von Ernst Strasser

Der "Runden Tisch" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Der "Kulturmontag" beginnt im Anschluss an den "Runden Tisch".

