CSL Behring bittet um Vorschläge für die dritten Annual Interlaken Leadership Awards

(PRN) - - Globales Programm finanziert innovative Forschung im Bereich Neuroimmunologie

King Of Prussia, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - CSL Behring engagiert sich dafür, die Lebensqualität von Menschen mit seltenen und schwerwiegenden Krankheiten zu verbessern und bittet um Vorschläge für die Interlaken Leadership Awards 2013. Dieses globale Programm wurde 2010 ins Leben gerufen. Es stellt Geld- und Sachstipendien bereit, um die medizinische Forschung zur Rolle der Immunglobuline (Ig) bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen zu unterstützen.

"Für Menschen, die an einer neurologischen Störung leiden, werden alltägliche Aktivitäten zuweilen höchst schwierig und die Erkrankung kann zu einer echten Behinderung werden", sagte Dr. Jeffrey Baggish, Leiter Medical Affairs für Immunologie und Lungenkrankheiten bei CSL Behring. "Wir haben die Interlaken Leadership Awards ins Leben gerufen, um innovative Forschung zu finanzieren, welche die Lebensqualität von Patienten mit neurologischen Erkrankungen verbessert."

Bislang haben die Interlaken Leadership Awards Stipendien in Höhe von 2 Millionen US-Dollar vergeben, um Ig-Therapie in Bereichen wie Neuromyelitis optica (NMO), Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), komplexem regionalem Schmerzsyndrom (CRPS), akutem ischämischem Schlaganfall, paraneoplastischen Syndromen und autoimmunen peripheren Neuropathien zu studieren.

Procedere zur Einreichung von Vorschlägen und Qualifikation

Für die Interlaken Leadership Awards kommen Personen in Frage, die aktiv in der klinischen Forschung oder Grundlagenforschung polyvalenter Immunoglobuline für neurologische Erkrankungen engagiert sind.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen finden Sie unter: www.InterlakenLeadershipAwards.com.



Über das Internationale Immunglobulin-Symposium in Interlaken

Seit mehr als drei Jahrzehnten agiert CSL Behring als Sponsor eines hochkarätigen wissenschaftlichen Symposiums in Interlaken (Schweiz). Das Internationale Immunglobulin-Symposium fand erstmalig 1981 und zuletzt 2009 statt. Schwerpunkt ist ausschließlich die wissenschaftliche und klinische Forschung im Bereich polyvalenter Immunoglobuline.

Die Forschung, die auf dem Symposium in Interlaken vorgestellt wird, ist stets an der vordersten Front der Immunoglobulinforschung. Von Beginn an hat das Internationale Immunglobulin-Symposium den Respekt und die Unterstützung internationaler Spitzenforscher und Ärzte aus vielen Bereichen der Forschung gefunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.interlakenleadershipawards.com/symposium.aspx



Über CSL Behring

CSL Behring ist führender Hersteller von Plasma-Protein-Therapeutika. Mit dem Ziel, Leben zu retten und die Lebensqualität für Menschen mit seltenen und schwerwiegenden Krankheiten zu verbessern, produziert und vermarktet das Unternehmen weltweit eine Reihe von plasmabasierten und rekombinanten Therapeutika.

Therapeutika von CSL Behring sind angezeigt bei der Behandlung von Gerinnungsstörungen, darunter Hämophilie und von-Willebrand-Krankheit, primären Immundefekten, hereditärem Angioödem und vererbten Atemwegserkrankungen, sowie auf bestimmten Märkten bei neurologischen Erkrankungen. Die Produkte des Unternehmens werden auch bei Herzoperationen, Organtransplantationen, der Behandlung von Verbrennungen und bei der Vorbeugung gegen hämolytische Krankheiten bei Neugeborenen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cslbehring.com/. CSL Behring betreibt mit CSL Plasma eines der größten Plasmasammelnetzwerke der Welt.

