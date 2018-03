Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Hans Staudacher zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. Hans Staudacher zum 90. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seine unverzichtbare Arbeit für die österreichische Kunstszene dankt. " Als einer der bedeutendsten österreichischen Vertreter des Dadaismus haben Sie sich große Verdienste erworben und dazu beigetragen, Österreichs Ruf als künstlerische Großmacht zu bestätigen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

