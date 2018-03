Bundespräsident Fischer gratuliert Oscar Bronner zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Gründer und Herausgeber des "Standard", Oscar Bronner, zum 70. Geburtstag ein Glückwunschscheiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende publizistische und herausgeberische Tätigkeit würdigt. "Sie haben sich um die österreichische Medienlandschaft außerordentliche Verdienste erworben und sind stets für Anständigkeit und Glaubwürdigkeit im Journalismus eingetreten", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

