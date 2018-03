Haubner: Thermische Sanierung bedeutet Win-Win für Wirtschaft, Umwelt und Sanierer

Förderoffensive 2013 umfasst Gesamtvolumen von 123 Mio. Euro - Wichtiger Impuls für Arbeitsplätze, Wirtschaft und Wachstum

Wien, 14. Jänner 2013 (OTS/Text) - "Mit der Fortsetzung der Thermischen Sanierung erreichen Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner und Umweltminister Nikolaus Berlakovich eine Win-Win-Situation für Wirtschaft, Umwelt und Sanierer. Mit einem Gesamtvolumen von 123 Millionen Euro für 2013 wird die Förderoffensive auch dieses Jahr einen wesentlichen Impuls zur Forcierung von Wachstum, Arbeitsplätzen und Energiesparen leisten", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes und ÖVP-Energiesprecher, Abg.z.NR Peter Haubner. ****

Als "besonders erfreulich" bezeichnet Haubner die 30 Millionen Euro, die den Betrieben in Österreich direkt für Gebäudesanierungen zur Verfügung stehen. 70 Millionen sind für den privaten Wohnbau vorgesehen, dazu kommen noch weitere 23 Millionen Euro aufgrund des Vorjahres-Guthabens. "Da die Sanierungskriterien heuer noch unbürokratischer gestaltet sind, werden raschere Investitionen noch attraktiver. Im vergangenen Jahr hat jeder Fördereuro bis zu zehn Euro an Investitionen gebracht", erläutert Haubner. Dadurch wurden mit Investitionen in Höhe von 650 Millionen Euro in zusätzliche Sanierungsmaßnahmen 9.800 Arbeitsplätze gesichert. Und mit Einsparungen von insgesamt 3,3 Millionen Tonnen CO2 profitiert auch die Umwelt maßgeblich. Private Haushalte können durch den reduzierten Energieverbrauch nach einer umfassenden Sanierung jährlich rund 2.500 Euro an Heizkosten sparen. "In konjunkturell sensiblen Zeiten wie diesen, ist es überaus wichtig, jede Maßnahme zu ergreifen, die den Unternehmerinnen und Unternehmern Investitionen ermöglicht, somit Arbeitsplätze schafft und Wachstum generiert. Es ist daher gut und richtig, dass die beiden ÖVP-Minister das Erfolgsprojekt Thermische Sanierung fortsetzen", hält Haubner abschließend fest.

