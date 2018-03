JustBook wird Partner von Miles & More - bei Hotelübernachtungen Meilen sammeln

Berlin (ots) - Ab sofort ist JustBook, die App für spontane Hotelbuchungen, als erstes Start-up in der Hotel-Branche Partner des Vielfliegerprogramms der Deutschen Lufthansa "Miles & More". Damit ist JustBook das erste und einzige Hotelportal, das Prämienmeilen bei der Buchung eines Hotels vergibt. Europaweit sind mehr als 1.000 Unterkünfte in 46 Städten im Angebot der App integriert. Miles & More Teilnehmer können dann ihre gesammelten Prämienmeilen für Flugprämien aber auch zahlreiche Reise-, Sach- und Erlebnisprämien einlösen.

Als besondere Aktion zum Start der Zusammenarbeit erhalten Hotelgäste pro Euro, den sie für ihre Übernachtung ausgeben, vier Bonusmeilen. Dieses Angebot gilt bis einschließlich April 2013. Außerdem schenkt JustBook als Willkommensgruß jedem neuen Kunden bei der ersten Buchung 500 Extra-Prämienmeilen.

Mit JustBook das Meilenkonto füllen

"Die Partnerschaft ist für alle bedeutend", erklärt Ognjen Zeric, Mitgründer von JustBook. "Für uns haben wir mit Miles & More die Möglichkeit Kontakt zu Vielreisenden zu erlangen und sie auf die exklusiven Angebote von JustBook aufmerksam zu machen. Die Reisenden wiederum sammeln mit JustBook zusätzlich Meilen bei ihren Hotelbuchungen."

Auch Frank Astheimer, Director Travel Partnerhships von Miles & More, ist überzeugt: "Endlich können Kunden auch über ein mobiles Portal Meilen sammeln. Schließlich steigen die Nutzungszahlen von mobilen Diensten in der Tourismusbranche rasant. Unsere Kunden sind größtenteils Geschäftsreisende. Insofern ist die Option optimal, mobil zu buchen und dabei das Meilenkonto zu füllen."

JustBook und Miles & More: Einfaches Handling und sofortige Gutschrift JustBook macht das mobile Buchen von Hotelübernachtungen so einfach wie möglich: gewünschte Stadt aus der Liste wählen, Hotelauswahl treffen und buchen. Im letzten Schritt zeigt die App eine Übersicht der Buchung, in der der Nutzer seine Miles & More Kundennummer eintragen kann. Die Prämienmeilen werden unmittelbar gutgeschrieben. Jeder kann sich für Miles & More kostenlos unter miles-and-more.com registrieren.

Über JustBook:

JustBook (www.justbook.com) ist die führende App für spontane Hotelbuchungen. Jeden Tag werden pro Stadt drei bis fünf qualitativ hochwertige Hotels präsentiert, welche ab 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachts für die gleiche Nacht gebucht werden können. Da es sich um Last-Minute-Buchungen handelt, lassen sich dabei Kostenersparnisse von bis zu 50 Prozent erzielen. Zurzeit können mit JustBook Hotelzimmer in insgesamt 46 deutschen und europäischen Städten wie Berlin, Frankfurt, London, Amsterdam, Madrid und Zürich gebucht werden. JustBook ist kostenlos für iPhone, Android und Blackberry verfügbar.

