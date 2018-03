mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH verkauft ihre Aktienmehrheit an der picturemaxx AG

Hamburg (ots) - Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH, Hamburg, hat ihre Aktienmehrheit an der picturemaxx AG, München, an die DICHRIS AG in Herisau, Schweiz, verkauft.

Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Über mecom:

Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH wurde 1989 gegründet und befindet sich im Eigentum der Nachrichtenagenturen dpa, AFP, epd, KNA und dpa-afx. mecom versteht sich als technischer Dienstleister vornehmlich für die Medien und bietet ihren Kunden integrierte Dienstleistungen aus Hardware, Software, Betrieb und Wartung. Tätigkeitsschwerpunkt ist die sichere, zuverlässige und gleichzeitige Übermittlung aktuellen Nachrichtenmaterials von Agenturen (Text, Bild, Grafik, Audio, Video) an viele Empfänger auf verschiedenen Wegen, vorzugsweise per Satellit. mecom bietet darüber hinaus Verlagen und Werbeagenturen Lösungen für den Workflow von digitalen Anzeigen und Druckvorlagen. In den letzten Jahren hat mecom als Systemhaus vielfältige Lösungen für Kunden innerhalb und außerhalb der Medienbranche (so auch speziell im Bereich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben - BOS) entwickelt und betreibt diese auch vornehmlich.

